Трансляции в YouTube теперь будут доступны только для пользователей от 16 лет

С 22 июля 2025 года YouTube вводит новые возрастные ограничения для пользователей, которые хотят проводить прямые трансляции. Теперь минимальный возраст для самостоятельного запуска стрима составляет 16 лет. Ранее эта планка была установлена на уровне 13 лет, при соблюдении дополнительных условий.

Пользователи в возрасте от 13 до 15 лет смогут по-прежнему появляться в эфирах, но только в сопровождении взрослого. Если взрослого со-ведущего рядом не будет, YouTube оставляет за собой право отключить чат или полностью удалить трансляцию. Для запуска стрима с личного канала несовершеннолетнему потребуется взрослый менеджер, который начнёт трансляцию через Live Control Room и будет находиться в кадре во время эфира.

Эти изменения являются частью политики YouTube по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Она также включает функции родительского контроля, ограничения для контента, предназначенного для детей, и рекомендации по защите личных данных. Платформа подчёркивает важность конфиденциальности подростков и советует использовать инструменты модерации во время трансляций.

Хотя новые требования могут усложнить молодым авторам привлечение аудитории, YouTube настаивает: приоритетом остаётся онлайн-безопасность.