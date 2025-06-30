Трансляції в YouTube тепер будуть доступні лише для користувачів віком від 16 років

З 22 липня 2025 року YouTube запроваджує нові вікові обмеження для користувачів, які хочуть проводити прямі трансляції. Тепер мінімальний вік для самостійного запуску стриму становить 16 років. Раніше ця планка була встановлена ​​на рівні 13 років, за дотриманням додаткових умов.

Користувачі віком від 13 до 15 років зможуть, як і раніше, з’являтися в ефірах, але лише у супроводі дорослого. Якщо дорослого провідника поруч не буде, YouTube залишає за собою право відключити чат або повністю видалити трансляцію. Для запуску стриму з особистого каналу неповнолітньому знадобиться дорослий менеджер, який розпочне трансляцію через Live Control Room і перебуватиме у кадрі під час ефіру.

Ці зміни є частиною політики YouTube щодо безпеки неповнолітніх. Вона також включає функції батьківського контролю, обмеження для контенту, призначеного для дітей, та рекомендації щодо захисту особистих даних. Платформа наголошує на важливості конфіденційності підлітків і радить використовувати інструменти модерації під час трансляцій.

Хоча нові вимоги можуть ускладнити молодим авторам залучення аудиторії, YouTube наполягає: пріоритетом залишається онлайн-безпека.