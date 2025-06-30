Трансляції в YouTube тепер будуть доступні лише для користувачів віком від 16 років30.06.25
З 22 липня 2025 року YouTube запроваджує нові вікові обмеження для користувачів, які хочуть проводити прямі трансляції. Тепер мінімальний вік для самостійного запуску стриму становить 16 років. Раніше ця планка була встановлена на рівні 13 років, за дотриманням додаткових умов.
Користувачі віком від 13 до 15 років зможуть, як і раніше, з’являтися в ефірах, але лише у супроводі дорослого. Якщо дорослого провідника поруч не буде, YouTube залишає за собою право відключити чат або повністю видалити трансляцію. Для запуску стриму з особистого каналу неповнолітньому знадобиться дорослий менеджер, який розпочне трансляцію через Live Control Room і перебуватиме у кадрі під час ефіру.
Ці зміни є частиною політики YouTube щодо безпеки неповнолітніх. Вона також включає функції батьківського контролю, обмеження для контенту, призначеного для дітей, та рекомендації щодо захисту особистих даних. Платформа наголошує на важливості конфіденційності підлітків і радить використовувати інструменти модерації під час трансляцій.
Хоча нові вимоги можуть ускладнити молодим авторам залучення аудиторії, YouTube наполягає: пріоритетом залишається онлайн-безпека.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Amazfit Helio Strap – фітнес-трекер без екрану Amazfit фітнес-трекер
Головною особливістю Amazfit Helio Strap стала система BioCharge, яка в реальному часі оцінює рівень енергії користувача
Трансляції в YouTube тепер будуть доступні лише для користувачів віком від 16 років YouTube
YouTube вводить нові вікові обмеження для користувачів, які хочуть проводити прямі трансляції
Amazfit Helio Strap – фітнес-трекер без екрану
Трансляції в YouTube тепер будуть доступні лише для користувачів віком від 16 років
Samsung Smart Monitor M9 з QD-OLED-дисплеєм 32 дюйми працює з ШІ
Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €715
Продаж Tesla в Європі падає 5 місяців поспіль
Ігрова консоль Atari 2600 обіграла ChatGPT у шахи
Смартфон Titan 2 отримав фізичну клавіатуру як у BlackBerry Passport
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав великий патч 1.5 та офіційний редактор модів
Xiaomi Mi Band 10 вперше отримав керамічну версію корпусу
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуків представлена офіційно
Intel закриває автомобільний підрозділ