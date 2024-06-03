Toyota разрабатывает компактные и универсальные ДВС объемом 1,5 и 2 литра03.06.24
Toyota, наряду с партнёрами Subaru и Mazda Motor, продолжает развивать новые универсальные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), несмотря на глобальную тенденцию к электрическим транспортным средствам. Эти новые двигатели сконструированы с учётом жёстких стандартов по выбросам и могут использоваться в различных типах транспортных средств, включая гибриды и автомобили, работающие на биотопливе.
Недавно Toyota и её партнёры продемонстрировали свои будущие 1,5-литровые и 2,0-литровые двигатели. Новый 1,5-литровый двигатель будет на 10% меньше и легче текущих 1,5-литровых двигателей, таких как те, что используются в компактных моделях Yaris. В то же время новый 2,0-литровый турбодвигатель станет компактнее и легче по сравнению с существующими 2,4-литровыми турбодвигателями, которые устанавливаются в более крупных автомобилях, таких как трёхрядные внедорожники.
Основное внимание в разработке этих двигателей уделяется соблюдению строгих экологических норм и переходу от ископаемого топлива к углеродно-нейтральным альтернативам. Это включает использование электротоплива, биотоплива и жидкого водорода. Двигатели разрабатываются таким образом, чтобы способствовать более широкому внедрению топлива с нейтральным выбросом углерода, что является важным шагом к устойчивому развитию и уменьшению углеродного следа.
Эти инновации отражают стратегию Toyota по продолжению использования и улучшению традиционных технологий ДВС, чтобы соответствовать современным экологическим требованиям и способствовать переходу к более экологически чистым источникам энергии.
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