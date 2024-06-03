Toyota розробляє компактні та екологічні універсальні ДВС об’ємом 1,5 та 2 літри.

Toyota, поряд із партнерами Subaru та Mazda Motor, продовжує розвивати нові універсальні двигуни внутрішнього згоряння (ДВС), незважаючи на глобальну тенденцію до електричних транспортних засобів. Ці нові двигуни сконструйовані з урахуванням жорстких стандартів викидів і можуть використовуватися в різних типах транспортних засобів, включаючи гібриди та автомобілі, що працюють на біопаливі.

Нещодавно Toyota та її партнери продемонстрували свої майбутні 1,5-літрові та 2,0-літрові двигуни. Новий 1,5-літровий двигун буде на 10% менший і легший за поточні 1,5-літрові двигуни, такі як ті, що використовуються в компактних моделях Yaris. У той же час новий 2,0-літровий турбодвигун стане компактнішим і легшим у порівнянні з існуючими 2,4-літровими турбодвигунами, які встановлюються у великих автомобілях, таких як трирядні позашляховики.

Основна увага в розробці цих двигунів приділяється дотриманню суворих екологічних норм та переходу від копалин до вуглецево-нейтральних альтернатив. Це включає використання електропалива, біопалива та рідкого водню. Двигуни розробляються таким чином, щоб сприяти ширшому впровадженню палива з нейтральним викидом вуглецю, що є важливим кроком до сталого розвитку та зменшення вуглецевого сліду.

Ці інновації відображають стратегію Toyota щодо продовження використання та покращення традиційних технологій ДВС, щоб відповідати сучасним екологічним вимогам та сприяти переходу до більш екологічно чистих джерел енергії.