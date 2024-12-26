Toyota Alphard и Vellfire выпустили в Японии в версиях PHEV

Toyota представила plug-in hybrid версии минивэнов Alphard и Vellfire, ставших первыми PHEV-моделями в своем классе в Японии. Оба автомобиля доступны в шестиместных конфигурациях и оснащены 2.5-литровым бензиновым двигателем с двумя электромоторами, реализующими полный привод E-Four. Суммарная мощность системы составляет 302 л.с.

Литий-ионная батарея, установленная под полом, снижает центр тяжести на 35 мм и обеспечивает запас хода на электротяге до 73 км по протоколу WLTC. Автомобили поддерживают двустороннюю зарядку и могут использоваться как резервный источник питания до 5,5 дней.

Стоимость Alphard PHEV начинается от $68 000, а Vellfire PHEV — от $69 000, что более чем в два раза дороже базовых гибридных версий.