Toyota Alphard и Vellfire выпустили в Японии в версиях PHEV26.12.24
Toyota представила plug-in hybrid версии минивэнов Alphard и Vellfire, ставших первыми PHEV-моделями в своем классе в Японии. Оба автомобиля доступны в шестиместных конфигурациях и оснащены 2.5-литровым бензиновым двигателем с двумя электромоторами, реализующими полный привод E-Four. Суммарная мощность системы составляет 302 л.с.
Литий-ионная батарея, установленная под полом, снижает центр тяжести на 35 мм и обеспечивает запас хода на электротяге до 73 км по протоколу WLTC. Автомобили поддерживают двустороннюю зарядку и могут использоваться как резервный источник питания до 5,5 дней.
Стоимость Alphard PHEV начинается от $68 000, а Vellfire PHEV — от $69 000, что более чем в два раза дороже базовых гибридных версий.
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