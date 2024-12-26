Toyota Alphard та Vellfire випустили в Японії у версіях PHEV26.12.24
Toyota представила plug-in hybrid версії мінівенів Alphard та Vellfire, які стали першими PHEV-моделями у своєму класі в Японії. Обидва автомобілі доступні у шестимісних конфігураціях та оснащені 2.5-літровим бензиновим двигуном з двома електромоторами, що реалізують повний привід E-Four. Сумарна потужність системи складає 302 л.
Літій-іонна батарея, встановлена під підлогою, знижує центр ваги на 35 мм і забезпечує запас ходу на електротязі до 73 км за протоколом WLTC. Автомобілі підтримують двосторонню зарядку та можуть використовуватись як резервне джерело живлення до 5,5 днів.
Вартість Alphard PHEV починається від $68 000, а Vellfire PHEV — від $69 000, що більш ніж удвічі дорожче за базові гібридні версії.
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