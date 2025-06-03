Топ небезопасных PIN-кодов03.06.25
Журналисты ABC News провели анализ 29 миллионов утечек PIN-кодов из базы данных Have I Been Pwned и пришли к неутешительному выводу: около 10% пользователей выбирают банальные и легко угадываемые комбинации для защиты своих устройств.
Абсолютный «лидер» — 1234, который стал символом цифровой беспечности. За ним следуют такие же простые варианты: 0000, 1111, 1212, 4444 и другие. Также в топ-50 попали PIN-коды вроде 4321, которые могут казаться нестандартными, но на деле давно находятся в списках программ для перебора комбинаций.
Топ небезопасных PIN-кодов
- 1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020
- 7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984
- 1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990
- 1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992
- 1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974
Сюрпризом не стало и широкое использование годов рождения — от 1973 до 2005. Встречаются даже такие комбинации, как 6969, 1342 и 1010, которые кажутся сложнее, но на практике также предсказуемы и часто встречаются в базе утечек.
Напомним, всего возможных комбинаций из четырёх цифр — 10 000. Однако из-за человеческой склонности выбирать очевидные и легко запоминаемые числа, злоумышленникам зачастую требуется перебрать всего несколько десятков вариантов. Вероятность угадать PIN-код из популярных — 1 к 8, что делает такую защиту почти номинальной.
Если ваш код оказался в этом списке — немедленно измените его на менее предсказуемую последовательность. И избегайте повторного использования одного и того же PIN-кода на разных устройствах.
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