Топ небезопасных PIN-кодов

Журналисты ABC News провели анализ 29 миллионов утечек PIN-кодов из базы данных Have I Been Pwned и пришли к неутешительному выводу: около 10% пользователей выбирают банальные и легко угадываемые комбинации для защиты своих устройств.

Абсолютный «лидер» — 1234, который стал символом цифровой беспечности. За ним следуют такие же простые варианты: 0000, 1111, 1212, 4444 и другие. Также в топ-50 попали PIN-коды вроде 4321, которые могут казаться нестандартными, но на деле давно находятся в списках программ для перебора комбинаций.

Топ небезопасных PIN-кодов

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020

7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984

1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990

1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992

1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974

Сюрпризом не стало и широкое использование годов рождения — от 1973 до 2005. Встречаются даже такие комбинации, как 6969, 1342 и 1010, которые кажутся сложнее, но на практике также предсказуемы и часто встречаются в базе утечек.

Напомним, всего возможных комбинаций из четырёх цифр — 10 000. Однако из-за человеческой склонности выбирать очевидные и легко запоминаемые числа, злоумышленникам зачастую требуется перебрать всего несколько десятков вариантов. Вероятность угадать PIN-код из популярных — 1 к 8, что делает такую защиту почти номинальной.

Если ваш код оказался в этом списке — немедленно измените его на менее предсказуемую последовательность. И избегайте повторного использования одного и того же PIN-кода на разных устройствах.