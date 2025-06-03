Топ небезпечних PIN-кодів03.06.25
Журналісти ABC News провели аналіз 29 мільйонів витоків PIN-кодів з бази даних Have I Been Pwned і дійшли невтішного висновку: близько 10% користувачів вибирають банальні комбінації, що легко вгадуються, для захисту своїх пристроїв.
Абсолютний «лідер» — 1234, який став символом цифрової безтурботності.
Топ небезпечних PIN-кодів
- 1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020
- 7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984
- 1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990
- 1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992
- 1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974
Сюрпризом не стало і широке використання років народження – від 1973 до 2005. Зустрічаються навіть такі комбінації, як 6969, 1342 і 1010, які здаються складнішими, але на практиці також передбачувані і часто зустрічаються в основі витоків.
Нагадаємо, всього можливих комбінацій з чотирьох цифр — 10 000. Однак через людську схильність вибирати очевидні числа, що легко запам’ятовуються, зловмисникам найчастіше потрібно перебрати всього кілька десятків варіантів.
Якщо ваш код опинився в цьому списку, негайно змініть його на менш передбачувану послідовність.
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