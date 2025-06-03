Топ небезпечних PIN-кодів

Журналісти ABC News провели аналіз 29 мільйонів витоків PIN-кодів з бази даних Have I Been Pwned і дійшли невтішного висновку: близько 10% користувачів вибирають банальні комбінації, що легко вгадуються, для захисту своїх пристроїв.

Абсолютний «лідер» — 1234, який став символом цифрової безтурботності.

Топ небезпечних PIN-кодів

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020

7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984

1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990

1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992

1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974

Сюрпризом не стало і широке використання років народження – від 1973 до 2005. Зустрічаються навіть такі комбінації, як 6969, 1342 і 1010, які здаються складнішими, але на практиці також передбачувані і часто зустрічаються в основі витоків.

Нагадаємо, всього можливих комбінацій з чотирьох цифр — 10 000. Однак через людську схильність вибирати очевидні числа, що легко запам’ятовуються, зловмисникам найчастіше потрібно перебрати всього кілька десятків варіантів.

Якщо ваш код опинився в цьому списку, негайно змініть його на менш передбачувану послідовність.