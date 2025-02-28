ТОП 5 сайтов где можно купить хороший Youtube канал28.02.25
Много лет подряд YouTube остается одной из самых популярных платформ в мире. Это настолько большая площадка, что даже сложно представить. Именно потому на ней можно зарабатывать и достаточно много.
Впрочем, глобализация повлияла и на то, какая большая конкуренция на этой платформе. Аккаунтов на YouTube невероятное количество, и на нем попросту можно “потеряться”. Именно поэтому существуют дополнительные пути.
Речь идет про то, что можно sell YouTube channel или же купить его. И дело даже не в количество просмотров или подписчиков, а в сути платформы. На ней можно создавать настоящее искусство. Ведь если следить за новостями в мире искусства, именно контент может стать новый его видом.
Чтобы купить или продать такой канал, понадобится специальный сайт.
MadBid.com
MadBid.com — это сайт, который специализируется на быстрой покупке или продаже разных аккаунтов и YouTube-каналов. На сайте постоянно обновляются предложения, которые проходят тщательную проверку.
У платформы есть различные системы, которые должны обеспечить безопасность клиентов (во время транзакций).
Преимущества этого сайта:
- Большой выбор разных каналов (можно выбрать тематику, активность и другие параметры).
- Возможность использовать фильтры для быстрой сортировки предложений.
- Обеспечение безопасности транзакций (сайт выступает гарантом).
Сайт простой и понятный, в нем разберется даже новичок.
AksMarket
Еще один популярный выбор. Это вариант международной платформы, на которой можно купить много различных аккаунтов. То есть не только YouTube-каналы, но и аккаунты других популярных платформ (TikTok, Instagram, Facebook и др.).
Что удобно, на этом ресурсе можно отфильтровать поиск, и так существенно сэкономить время. Какие плюсы такого ресурса:
- Глобальная площадка с возможностью покупки каналов из разных стран.
- Множество фильтров, которые отсеивают все аккаунты, ведь они не попадают по тематике или другим параметрам.
- Защита покупателя.
На сайте большое количество предложений.
FunPay
Это специализированная платформа, которая помогает как продать, так и купить любой аккаунт. В том числе и на YouTube.
Сайт предлагает много возможностей для пользователей. От быстрой регистрации до прозрачных условий покупки или продажи аккаунтов.
Плюсы платформы:
- Защита всех транзакций.
- Быстрый поиск по разным параметрам.
- В случае проблем, всегда можно обратиться в службу поддержки.
На сайте можно увидеть рейтинги пользователей.
Fameswap
Fameswap — это международная платформа, которая специализируется на продаже и покупке YouTube-каналов.
Сайт предлагает удобные инструменты для поиска каналов по различным параметрам: количество подписчиков, доход от монетизации, тематика и активность аудитории. Для украинских пользователей Fameswap может быть полезен благодаря прозрачности сделок.
Плюсы ресурса:
- Прозрачность сделок: информация о канале проверяется перед публикацией.
- Фильтры по важным параметрам.
Все сделки проходят через платформу, что снижает риски мошенничества.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
ТОП 5 сайтов где можно купить хороший Youtube канал YouTube Попросили разместить
Много лет подряд YouTube остается одной из самых популярных платформ в мире. Это настолько большая площадка, что даже сложно представить. Именно потому на ней можно зарабатывать и достаточно много.
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $200 Samsung SSD
Samsung наконец анонсировала свои первые SSD с интерфейсом PCIe 5.0, присоединившись к числу производителей, уже предлагающих такие накопители.
ТОП 5 сайтов где можно купить хороший Youtube канал
SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0 выдает скорость чтения до 14 800 МБ/с. 1 ТБ стоит $200
Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung
Китайский ИИ DeepSeek ускоряет Nvidia H800 в 8 раз с помощью FlashMLA для обхода санкций
MSI анонсировала игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5000-серии
Steam Deck продается лучше чем ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw вместе взятые
Анонсирован бесплатный Microsoft Office с поддержкой рекламы и ограниченными функциями
Модульный ноутбук Framework 12 позволит выбирать необходимые разъемы
Google заменит SMS на QR-коды при двухфаторной аутентификации
Разработчики на россии больше не смогут создавать приложения Apple
5 преимуществ дискретной видеокарты в ноутбуке
Бизнес-ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) с Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD стоит 31 999 грн