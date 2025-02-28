ТОП 5 сайтов где можно купить хороший Youtube канал

Много лет подряд YouTube остается одной из самых популярных платформ в мире. Это настолько большая площадка, что даже сложно представить. Именно потому на ней можно зарабатывать и достаточно много.

Впрочем, глобализация повлияла и на то, какая большая конкуренция на этой платформе. Аккаунтов на YouTube невероятное количество, и на нем попросту можно “потеряться”. Именно поэтому существуют дополнительные пути.

Речь идет про то, что можно sell YouTube channel или же купить его. И дело даже не в количество просмотров или подписчиков, а в сути платформы. На ней можно создавать настоящее искусство. Ведь если следить за новостями в мире искусства, именно контент может стать новый его видом.

Чтобы купить или продать такой канал, понадобится специальный сайт.

MadBid.com

MadBid.com — это сайт, который специализируется на быстрой покупке или продаже разных аккаунтов и YouTube-каналов. На сайте постоянно обновляются предложения, которые проходят тщательную проверку.

У платформы есть различные системы, которые должны обеспечить безопасность клиентов (во время транзакций).

Преимущества этого сайта:

Большой выбор разных каналов (можно выбрать тематику, активность и другие параметры). Возможность использовать фильтры для быстрой сортировки предложений. Обеспечение безопасности транзакций (сайт выступает гарантом).

Сайт простой и понятный, в нем разберется даже новичок.

AksMarket

Еще один популярный выбор. Это вариант международной платформы, на которой можно купить много различных аккаунтов. То есть не только YouTube-каналы, но и аккаунты других популярных платформ (TikTok, Instagram, Facebook и др.).

Что удобно, на этом ресурсе можно отфильтровать поиск, и так существенно сэкономить время. Какие плюсы такого ресурса:

Глобальная площадка с возможностью покупки каналов из разных стран. Множество фильтров, которые отсеивают все аккаунты, ведь они не попадают по тематике или другим параметрам. Защита покупателя.

На сайте большое количество предложений.

FunPay

Это специализированная платформа, которая помогает как продать, так и купить любой аккаунт. В том числе и на YouTube.

Сайт предлагает много возможностей для пользователей. От быстрой регистрации до прозрачных условий покупки или продажи аккаунтов.

Плюсы платформы:

Защита всех транзакций. Быстрый поиск по разным параметрам. В случае проблем, всегда можно обратиться в службу поддержки.

На сайте можно увидеть рейтинги пользователей.

Fameswap

Fameswap — это международная платформа, которая специализируется на продаже и покупке YouTube-каналов.

Сайт предлагает удобные инструменты для поиска каналов по различным параметрам: количество подписчиков, доход от монетизации, тематика и активность аудитории. Для украинских пользователей Fameswap может быть полезен благодаря прозрачности сделок.

Плюсы ресурса:

Прозрачность сделок: информация о канале проверяется перед публикацией. Фильтры по важным параметрам.

Все сделки проходят через платформу, что снижает риски мошенничества.