Топ 15 электрокаров, которые стоит купить в 2025 году

Электромобиль — экологичный вид транспорта, который пользуется растущим спросом. Ежегодно на рынке появляются интересные модели. Причем они представлены в разных исполнениях и ценовых категориях. Для тех, кто задумывается о подобной покупке, предлагаем топ электромобилей 2025 года.

Kia EV9

Салон вместительного кроссовера включает 3 ряда сидений и багажник на 333 литра. Это отличный вариант для семей с детьми. Если вы планируете на нем поездки на отдых, то стоит дополнительно заказать автомобильный сейф в Киеве от компании «ДИК». При создании данного электромобиля большое внимание уделялось дизайну и функциям помощи водителю. Запас хода составляет более 500 км.

Volkswagen ID.7

Этот представитель топа электромашин пришел на смену дизельному Passat. Но он больше, просторнее внутри. Линейка включает автомобили в кузове седан и универсал. Запас хода достигает 700 км.

Citroen e-C3

Небольшой и маневренный кросс-хэтчбек отлично подходит для перемещений по городу. Он укомплектован подвеской с прогрессивной гидравлической системой, которая обеспечивает плавную езду. Запас хода составляет около 320 км.

Hyundai Kona Electric

Кроссовер класса «К1» отличается динамичным дизайном, обтекаемыми формами. Обновленный электромобиль получил комфортный салон, расширенный список систем безопасности. Зарядка от 10 до 80 % занимает 43 минуты. Запас хода составляет около 500 км.

Renault 5

В топ 10 электромобилей, которые стоит рассматривать к приобретению, многие эксперты обязательно включают этот хэтчбек. Он привлекает внимание своим рубленым дизайном. Благодаря хорошей маневренности хорошо подходит для езды по городу. Топовая версия с запасом хода 400 км и багажником на 400 л — отличный вариант для загородных поездок.

Volvo EX30

Премиальный электрокроссовер выполнен в неповторимом скандинавском стиле. Он отличается качественным салоном и оснащен современной мультимедиа. Также производитель позаботился о высоком уровнем безопасности. Запас хода составляет 475 км.

MG4

Компактный хэтчбек выпускается на новой платформе MSP. Он отличается ярким дизайном и хорошей комплектацией. В зависимости от установленного аккумулятора запас хода будет составлять 350 или 435 км.

Porsche Taycan

Лидер топ электрокаров в высоком ценовом сегменте. Это вариант для тех, кто не привык ни в чем себе отказывать. Porsche Taycan — один из самых быстрых (250 км/ч) электроавтомобилей в мире. Он оснащается батареей на 800 В, а зарядка составляет около 22 минут.

Tesla Model 3

Один из наиболее востребованных электромобилей в мире. В 2024 году седан прошел обновление. Была улучшена шумоизоляция. Изменения коснулись и салона. Запас хода нового электрокара составляет 511-700 км.

Audi E-tron

Электроседан премиум-класса отличается характерными для бренда Audi комфортом и повышенными показателями безопасности. Он создан на платформе MEB от Volkswagen, порадует просторным салоном. Запас хода — 365 км.

BMW i4

Этот лифтбек класса «D» входит в топ лучших электромобилей для активных водителей. Он отличается отличной динамикой и высоким уровнем комфорта. Это делает его удобным для ежедневно й эксплуатации. Запас хода достигает 590 км.

Nissan Ariya

Электрокроссовер привлекает внимание своим футуристичным экстерьером. На рынке представлено 5 вариантов комплектации. В зависимости от емкости установленной батареи запас хода составляет 360-500 км.

Chevrolet Equinox EV

Электромобиль сочетает качество, производительность и привлекательную стоимость. Он рассчитан на комфортное размещение 5 пассажиров, подходит семьям и людям, которые впервые приобретают электромобиль. Запас хода — около 500 км.

Dacia Spring

Электрокроссовер уверенно входит в топ электроавтомобилей доступного ценового сегмента. Несмотря на сравнительно небольшие размеры машина порадует объемным (308 л) багажником. Она представлена в двух модификациях: мощностью 45 и 65 л. с. Запах хода — 225 км.

Renault Zoe

Компактный электромобиль отлично подходит для городской среды. Он отличается элегантным экстерьером и комфортным салоном. Производитель позаботился о высококачественной медиасистеме и запасе хода до 395 км.

ТОП электромобилей включает варианты из разных ценовых сегментов. Они также отличаются дизайном и возможностями. Это позволяет подобрать оптимальную именно для вас модель.