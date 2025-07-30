Tesla закупит для своих автомобилей чипы Samsung на $16 млрд30.07.25
Генеральный директор и сооснователь Tesla Илон Маск сообщил о заключении крупного контракта с южнокорейской компанией Samsung Electronics на производство чипов для электромобилей. Сумма сделки составила $16,5 млрд.
По словам Маска, контракт действует до 31 декабря 2033 года и предусматривает выпуск новых чипов AI6 на заводе Samsung в Техасе. Сейчас южнокорейская компания уже поставляет Tesla чипы предыдущего поколения — AI4. Разработку чипов AI5, в свою очередь, ведёт тайваньская TSMC.
Официально Samsung не называет Tesla своим клиентом, ссылаясь на режим коммерческой тайны. Однако Маск сам раскрыл детали соглашения и подчеркнул, что будет лично контролировать процесс производства. Он также добавил, что итоговая сумма контракта может вырасти.
Сделка усиливает сотрудничество между двумя технологическими гигантами на фоне растущей конкуренции в сфере автомобильных ИИ-систем и автономного вождения.
В свое время Google изменила планы по использованию HBM3E-чипов Samsung для своих ИИ-серверов и, по последним данным, переключилась на продукцию другого производителя — вероятнее всего, это Micron. Решение связано с техническими трудностями, с которыми столкнулась южнокорейская компания.
Главной причиной называют проблемы с теплоотводом — ключевой аспект для получения сертификации от NVIDIA, одного из ведущих игроков в сфере ИИ-ускорителей. В то время как SK Hynix уже добилась сертификации и успешно увеличивает объёмы продаж HBM3E, Samsung всё ещё пытается устранить недочёты. Несмотря на конструктивные изменения в своих чипах, компания не смогла пройти проверку со стороны NVIDIA.
О проблемах с HBM-продуктами Samsung заговорила и сама компания: на недавней встрече с акционерами представители признали технические трудности и сообщили о смещении фокуса на разработку HBM4 — чипов следующего поколения. Тем не менее, остаётся неясным, сможет ли Samsung вернуть себе лидерство на рынке, где конкуренты уже вырвались вперёд.
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