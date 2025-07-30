Tesla закупить для своїх автомобілів чіпи Samsung на $16 млрд

Генеральний директор та співзасновник Tesla Ілон Маск повідомив про укладання великого контракту з південнокорейською компанією Samsung Electronics на виробництво чіпів для електромобілів. Сума угоди становила $16,5 млрд.

За словами Маска, контракт діє до 31 грудня 2033 року та передбачає випуск нових чіпів AI6 на заводі Samsung у Техасі. Зараз південнокорейська компанія вже постачає Tesla чіпи попереднього покоління – AI4. Розробку чіпів AI5, у свою чергу, веде тайванська TSMC.

Офіційно Samsung не називає Tesla своїм клієнтом, посилаючись на режим комерційної таємниці. Проте Маск сам розкрив деталі угоди та підкреслив, що особисто контролюватиме процес виробництва. Він також додав, що підсумкова сума контракту може зрости.

Угода посилює співпрацю між двома технологічними гігантами на тлі зростаючої конкуренції у сфері автомобільних ІІ-систем та автономного водіння.

Свого часу Google змінила плани використання HBM3E-чіпів Samsung для своїх ІІ-серверів і, за останніми даними, переключилася на продукцію іншого виробника — найімовірніше, це Micron. Рішення пов’язані з технічними труднощами, із якими зіткнулася південнокорейська компанія.

Головною причиною називають проблеми з тепловідведенням – ключовий аспект для отримання сертифікації від NVIDIA, одного з провідних гравців у сфері ІІ-прискорювачів. У той час як SK Hynix вже досягла сертифікації та успішно збільшує обсяги продажів HBM3E, Samsung все ще намагається усунути недоліки. Незважаючи на конструктивні зміни у своїх чіпах, компанія не змогла пройти перевірку з боку NVIDIA.

Про проблеми з HBM-продуктами Samsung заговорила і сама компанія: на нещодавній зустрічі з акціонерами представники визнали технічні труднощі та повідомили про усунення фокусу на розробку HBM4 – чіпів наступного покоління. Проте залишається незрозумілим, чи зможе Samsung повернути собі лідерство на ринку, де конкуренти вже вирвалися вперед.