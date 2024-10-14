Tesla Robovan автономный автобус будущего из фантастических фильмов

На мероприятии Tesla We, Robot Илон Маск представил прототип нового электрического автономного транспортного средства под названием Robovan. Этот мини-автобус предназначен для перевозки до 20 пассажиров и грузов, ориентирован на районы с высокой плотностью населения. Внешний вид Robovan выполнен в ретро-футуристическом стиле, с серебристыми металлическими панелями и черными акцентами. Внутри предусмотрены места как для сидения, так и для стоя, а также тонированные стекла.

Robovan не имеет привычных средств управления, таких как рулевое колесо, так как управление транспортным средством осуществляется полностью автономно. Маск подчеркнул, что цель Tesla — изменить облик дорог, сделав их более футуристичными, но при этом не раскрыл информации о стоимости, сроках производства или планах на строительство новых мощностей для выпуска таких автобусов.

Прототип Robovan напоминает другие роботакси, такие как Zoox и Cruise, но отличается гораздо большими размерами. Однако пока остается неизвестным, когда Robovan станет доступен для массового использования.