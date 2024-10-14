Tesla Robovan автономний автобус майбутнього з фантастичних фільмів

На заході Tesla We Robot Ілон Маск представив прототип нового електричного автономного транспортного засобу під назвою Robovan. Цей міні-автобус призначений для перевезення до 20 пасажирів та вантажів, орієнтований на райони із високою щільністю населення. Зовнішній вигляд Robovan виконаний у ретро-футуристичному стилі, із сріблястими металевими панелями та чорними акцентами. Усередині передбачені місця як для сидіння, так і для стоячи, а також тоновані стекла.

Robovan не має звичних засобів керування, таких як рульове колесо, оскільки керування транспортним засобом здійснюється повністю автономно. Маск підкреслив, що мета Tesla – змінити вигляд доріг, зробивши їх більш футуристичними, але при цьому не розкрив інформації про вартість, терміни виробництва або плани на будівництво нових потужностей для випуску таких автобусів.

Прототип Robovan нагадує інші роботакси, такі як Zoox і Cruise, але відрізняється набагато більшими розмірами. Однак поки що залишається невідомим, коли Robovan стане доступним для масового використання.