Tesla Cybertruck выпущен в левитирующей миниатюрной копии

Tesla выпустила настольную модель Cybertruck с эффектом левитации, мгновенно ставшую объектом желания среди поклонников бренда. Миниатюрный пикап выполнен в масштабе 1:24, имеет длину 228 мм и парит над круглой магнитной платформой диаметром 156 мм.

Дизайн модели минималистичен — отсутствуют колеса, двери и видимые стыки панелей, что подчеркивает футуристический стиль оригинального Cybertruck. LED-полоски на обоих концах включаются кнопкой на платформе. Для питания требуется кабель Type-C и адаптер, а поверхность для установки должна быть идеально ровной и неметаллической.

Настроив модель, можно заставить ее вращаться или оставаться в неподвижном положении в воздухе. Левитирующий Cybertruck был моментально раскуплен в официальном магазине Tesla по цене $250. Теперь он появляется на eBay с ценами от $450 до $1000. Эта модель дополнила коллекцию товаров на основе Cybertruck, в которую уже входят игрушки, кружки и пиво CyberBeer.