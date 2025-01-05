Tesla Cybertruck випущений у левітуючій мініатюрній копії

Tesla випустила настільну модель Cybertruck з ефектом левітації, яка миттєво стала об’єктом бажання серед шанувальників бренду. Мініатюрний пікап виконаний у масштабі 1:24, має довжину 228 мм і ширяє над круглою магнітною платформою діаметром 156 мм.

Дизайн моделі мінімалістичний – відсутні колеса, двері та видимі стики панелей, що підкреслює футуристичний стиль оригінального Cybertruck. LED-смужки на обох кінцях включаються кнопкою на платформі. Для живлення потрібен кабель Type-C та адаптер, а поверхня для установки повинна бути ідеально рівною та неметалічною.

Налаштувавши модель, можна змусити її обертатися або залишатися у нерухомому положенні у повітрі. Левітуючий Cybertruck був моментально розкуплений в офіційному магазині Tesla за ціною $250. Тепер він з’являється на eBay із цінами від $450 до $1000. Ця модель доповнила колекцію товарів на основі Cybertruck, до якої вже входять іграшки, кухлі та пиво CyberBeer.