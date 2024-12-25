Теперь в Instagram можно запланировать публикацию сообщения25.12.24
Instagram недавно добавил функцию планирования текстовых сообщений с возможностью задать дату и время отправки заранее. Новая опция доступна на Android и iOS и позволяет запланировать сообщения на 29 дней вперед. Однако отправлять можно только текст, без медиафайлов (GIF или видео).
Функция появилась благодаря интеграции с Messenger в 2020 году, что расширило возможности Instagram Direct и приблизило его к мессенджерам, таким как iMessage и Gmail.
Как запланировать сообщение в Instagram:
- Откройте чат.
- Напишите текст сообщения.
- Удерживайте иконку синей стрелки.
- Выберите дату и время отправки в появившемся меню.
- Нажмите кнопку отправки — сообщение будет запланировано.
Редактирование или удаление запланированного сообщения:
- Нажмите на «scheduled messages» в чате.
- Выберите сообщение, которое хотите изменить или удалить.
- Чтобы изменить текст, скопируйте сообщение, удалите его, отредактируйте и заново запланируйте.
Социальные сети и мессенджеры снижают качество видео чтобы оптимизировать пространство занимаемое на серверах. К тому же это по идее должно поднимать скорость загрузки страниц у пользователей. Также и Instagram начал снижать качество видео, которые не получают значительного количества просмотров в течение определенного времени.
Руководитель платформы Адам Моссери объяснил, что это решение связано с оптимизацией затрат на хранение и кодирование видео. Снижение качества применяется на совокупном уровне и не ориентировано на конкретных пользователей, чтобы не создавать предвзятости.
Однако известно теперь что более популярные ролики в Инстаграм получают более высокое качество кодирования, так как это оправдано большим числом зрителей и высокими требованиями к производительности. При этом топ-менеджер Инстаграм подчеркнул, что разница в качестве незначительна и практически не влияет на уровень вовлеченности зрителей, так как ключевую роль играет само содержание видео.
Некоторые пользователи выразили опасения, что такая политика может способствовать усилению позиций популярных авторов, однако Моссери заверил, что алгоритмы и качество видео имеют меньший эффект на просмотры по сравнению с интересностью контента.
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Опция планирования в Инстаграм доступна на Android и iOS и позволяет запланировать сообщения на 29 дней вперед. Однако отправлять можно только текст, без медиафайлов (GIF или видео).
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