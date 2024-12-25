Тепер у Instagram можна запланувати публікацію повідомлення

Instagram нещодавно додав функцію планування текстових повідомлень із можливістю задати дату та час відправлення заздалегідь. Нова опція доступна на Android та iOS і дозволяє запланувати повідомлення на 29 днів уперед. Однак надсилати можна лише текст, без медіафайлів (GIF або відео).

Функція з’явилася завдяки інтеграції з Messenger у 2020 році, що розширило можливості Instagram Direct та наблизило його до месенджерів, таких як iMessage та Gmail.

Як запланувати повідомлення в Instagram:

Відкрийте чат. Напишіть текст повідомлення. Утримуйте іконку синьої стрілки. Виберіть дату та час відправлення в меню. Натисніть кнопку надсилання — повідомлення буде заплановане.

Редагування або видалення запланованого повідомлення:

Натисніть “scheduled messages” у чаті. Виберіть повідомлення, яке потрібно змінити або видалити. Щоб змінити текст, скопіюйте повідомлення, видаліть його, відредагуйте та заново заплануйте.

Соціальні мережі та месенджери знижують якість відео, щоб оптимізувати простір займаний на серверах. До того ж це, за ідеєю, має піднімати швидкість завантаження сторінок у користувачів. Також і Instagram почав знижувати якість відео, які не одержують значної кількості переглядів протягом певного часу.

Керівник платформи Адам Моссери пояснив, що це рішення пов’язане з оптимізацією витрат на зберігання та кодування відео. Зниження якості застосовується на сукупному рівні і не орієнтоване на конкретних користувачів, щоб не створювати упередженості.

Однак відомо тепер, що більш популярні ролики в Інстаграм отримують вищу якість кодування, так як це виправдано великою кількістю глядачів і високими вимогами до продуктивності. При цьому топ-менеджер Інстаграм підкреслив, що різниця як незначна і практично не впливає на рівень залучення глядачів, оскільки ключову роль відіграє сам зміст відео.

Деякі користувачі висловили побоювання, що така політика може сприяти посиленню позицій популярних авторів, проте Моссери запевнив, що алгоритми та якість відео мають менший ефект на перегляди порівняно з цікавістю контенту.