Telegram зарабатывает. Звезды — новая внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров в мессенджере

Разработчики мессенджера Telegram запустили новую функцию, позволяющую продавать цифровые товары и услуги через боты и мини-приложения с использованием новой внутренней валюты под названием «Звезды Telegram». В этом месяце платформа ботов Telegram была обновлена для поддержки платежей за цифровые товары, что позволяет использовать Звезды Телеграм в качестве средства платежа.

Звезды можно приобрести через Apple или Google в приложении, а также в PremiumBot. Полученные звезды в ТГ могут быть потрачены на цифровые товары, предлагаемые ботами, такие как предметы в Telegram-играх, онлайн-курсы, электронные книги и другие подобные товары. В скором времени разработчики смогут выводить звезды, полученные их ботами, в криптовалюту Toncoin с помощью платформы Fragment.