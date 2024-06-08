Telegram зарабатывает. Звезды — новая внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров в мессенджере08.06.24
Разработчики мессенджера Telegram запустили новую функцию, позволяющую продавать цифровые товары и услуги через боты и мини-приложения с использованием новой внутренней валюты под названием «Звезды Telegram». В этом месяце платформа ботов Telegram была обновлена для поддержки платежей за цифровые товары, что позволяет использовать Звезды Телеграм в качестве средства платежа.
Звезды можно приобрести через Apple или Google в приложении, а также в PremiumBot. Полученные звезды в ТГ могут быть потрачены на цифровые товары, предлагаемые ботами, такие как предметы в Telegram-играх, онлайн-курсы, электронные книги и другие подобные товары. В скором времени разработчики смогут выводить звезды, полученные их ботами, в криптовалюту Toncoin с помощью платформы Fragment.
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Telegram зарабатывает. Звезды — новая внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров в мессенджеребизнес мессенджер обновление Телеграм
Разработчики мессенджера Telegram запустили новую функцию, позволяющую продавать цифровые товары и услуги через боты и мини-приложения с использованием новой внутренней валюты под названием «Звезды Telegram»
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