Telegram заробляє. Зірки – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів у месенджері

Розробники месенджера Telegram запустили нову функцію, що дозволяє продавати цифрові товари та послуги через боти та міні-додатки з використанням нової внутрішньої валюти під назвою «Зірки Telegram». Цього місяця платформа роботів Telegram була оновлена ​​для підтримки платежів за цифрові товари, що дозволяє використовувати Зірки Телеграм як засіб платежу.

Зірки можна придбати через Apple або Google у програмі, а також PremiumBot. Отримані зірки в ТГ можуть бути витрачені на цифрові товари, які пропонують боти, такі як предмети в Telegram-іграх, онлайн-курси, електронні книги та інші подібні товари. Незабаром розробники зможуть виводити зірки, отримані їх ботами, у криптовалюту Toncoin за допомогою платформи Fragment.