Telegram заробляє. Зірки – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів у месенджері08.06.24
Розробники месенджера Telegram запустили нову функцію, що дозволяє продавати цифрові товари та послуги через боти та міні-додатки з використанням нової внутрішньої валюти під назвою «Зірки Telegram». Цього місяця платформа роботів Telegram була оновлена для підтримки платежів за цифрові товари, що дозволяє використовувати Зірки Телеграм як засіб платежу.
Зірки можна придбати через Apple або Google у програмі, а також PremiumBot. Отримані зірки в ТГ можуть бути витрачені на цифрові товари, які пропонують боти, такі як предмети в Telegram-іграх, онлайн-курси, електронні книги та інші подібні товари. Незабаром розробники зможуть виводити зірки, отримані їх ботами, у криптовалюту Toncoin за допомогою платформи Fragment.
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Telegram заробляє. Зірки – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів у месенджерібізнес месенджер оновлення Телеграм
Розробники месенджера Telegram запустили нову функцію, що дозволяє продавати цифрові товари та послуги через боти та міні-додатки з використанням нової внутрішньої валюти під назвою «Зірки Telegram»
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