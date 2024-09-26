23.09.24

Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?

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Sony WF-1000XM5

Новое поколение флагманских внутриканальных наушников Sony оснастили новыми драйверами, оставив ту же автономность и многочисленные плюшки алгоритмов. Посмотрим, все ли по-прежнему так радужно у модели Sony WF-1000XM5