Telegram будет передавать IP-адрес и номер телефона пользователя по запросу правоохранительных органов26.09.24
Владелец Telegram Павел Дуров объявил об обновлениях на платформе, направленных на борьбу с незаконной деятельностью. Как он отметил, поиск в Telegram позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов, что сделало мессенджер более мощным инструментом, чем другие платформы. Однако, этой функциональностью злоупотребляли те, кто нарушал правила, продавая незаконные товары.
Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности, чтобы эффективнее бороться с нарушениями. Теперь в случае «законных запросов от правоохранительных органов» платформа может предоставлять IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила. Остается также отметить что таким образом владельцы мессенджера по сути официально заявили о том что будут раскрывать данные пользователей по запросу от
кгб, фсб, правоохранительных органов.
Напомним, что месяц назад владельца Телеграм Павла Дурова задержали во Франции и допросили по 12 пунктам обвинения, что вызвало значительное внимание к платформе и его деятельности. Следователи считают, что отказ Павла Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и предоставление инструментов в Telegram, которые могут использоваться для противоправной деятельности, делают его соучастником в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве. В публикации также отмечается, что в воскресенье Дуров должен предстать перед следственным судьей, где ему могут быть предъявлены обвинения по ряду серьезных преступлений.
Дуров, как правило, избегает поездок в Европу, зная о возможных обвинениях. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время ему могут быть предъявлены серьезные обвинения, включая терроризм и отмывание денег.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Новое поколение флагманских внутриканальных наушников Sony оснастили новыми драйверами, оставив ту же автономность и многочисленные плюшки алгоритмов. Посмотрим, все ли по-прежнему так радужно у модели Sony WF-1000XM5
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Telegram будет передавать IP-адрес и номер телефона пользователя по запросу правоохранительных органовзакон мессенджер обновление Телеграм
Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности, чтобы эффективнее бороться с нарушениями
Игра STALKER 2: Heart of Chornobyl стала дороже в SteamSteam игры
В украинском Steam базовое издание STALKER 2: Heart of Chornobyl теперь стоит 1399 гривен вместо прежних 895. Цена Deluxe Edition выросла до 1899 гривен, а Ultimate Edition теперь обойдется в 2549 гривен