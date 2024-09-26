Telegram будет передавать IP-адрес и номер телефона пользователя по запросу правоохранительных органов

Владелец Telegram Павел Дуров объявил об обновлениях на платформе, направленных на борьбу с незаконной деятельностью. Как он отметил, поиск в Telegram позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов, что сделало мессенджер более мощным инструментом, чем другие платформы. Однако, этой функциональностью злоупотребляли те, кто нарушал правила, продавая незаконные товары.

Telegram обновил Условия использования и Политику конфиденциальности, чтобы эффективнее бороться с нарушениями. Теперь в случае «законных запросов от правоохранительных органов» платформа может предоставлять IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила. Остается также отметить что таким образом владельцы мессенджера по сути официально заявили о том что будут раскрывать данные пользователей по запросу от кгб, фсб , правоохранительных органов.

Напомним, что месяц назад владельца Телеграм Павла Дурова задержали во Франции и допросили по 12 пунктам обвинения, что вызвало значительное внимание к платформе и его деятельности. Следователи считают, что отказ Павла Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и предоставление инструментов в Telegram, которые могут использоваться для противоправной деятельности, делают его соучастником в наркоторговле, преступлениях против детей и мошенничестве. В публикации также отмечается, что в воскресенье Дуров должен предстать перед следственным судьей, где ему могут быть предъявлены обвинения по ряду серьезных преступлений.

Дуров, как правило, избегает поездок в Европу, зная о возможных обвинениях. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшее время ему могут быть предъявлены серьезные обвинения, включая терроризм и отмывание денег.