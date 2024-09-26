Telegram передаватиме IP-адресу та номер телефону користувача на запит правоохоронних органів26.09.24
Власник Telegram Павло Дуров оголосив про оновлення на платформі, спрямовані на боротьбу із незаконною діяльністю. Як він зазначив, пошук у Telegram дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів, що зробило месенджер більш потужним інструментом, ніж інші платформи. Однак цією функціональністю зловживали ті, хто порушував правила, продаючи незаконні товари.
Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності, щоб ефективніше боротися з порушеннями. Тепер у разі “законних запитів від правоохоронних органів” платформа може надавати IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила. Залишається також відзначити, що таким чином власники месенджера по суті офіційно заявили про те, що розкриватимуть дані користувачів на запит від
кгб, фсб, правоохоронних органів.
Нагадаємо, що місяць тому власника Телеграм Павла Дурова затримали у Франції та допитали за 12 пунктами звинувачення, що викликало значну увагу до платформи та його діяльності. Слідчі вважають, що відмова Павла Дурова співпрацювати з правоохоронними органами та надання інструментів у Telegram, які можуть використовуватися для протиправної діяльності, роблять його співучасником у наркоторгівлі, злочинах проти дітей та шахрайстві. У публікації також зазначається, що в неділю Дуров має постати перед слідчим суддею, де йому можуть бути пред’явлені звинувачення щодо низки серйозних злочинів.
Дуров, як правило, уникає поїздок до Європи, знаючи про можливі звинувачення. Наразі він перебуває під вартою, і найближчим часом йому можуть бути пред’явлені серйозні звинувачення, включаючи тероризм та відмивання грошей.
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Telegram передаватиме IP-адресу та номер телефону користувача на запит правоохоронних органівзакон месенджер оновлення Телеграм
Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності, щоб ефективніше боротися з порушеннями
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