Технология Audio Cu от Fasetto для передачи звука по электросети получит сертификацию Dolby Atmos06.10.24
Американская технологическая компания Fasetto представила Audio Cu, первую в мире аудиосистему, использующую технологию передачи звука через электрические кабели, которая получила сертификацию Dolby Atmos. Технология позволяет передавать аудиосигналы без использования интернета или необходимости прокладывать специальные аудиокабели к каждому динамику. По сравнению с беспроводными системами, использующими Wi-Fi или Bluetooth, Audio Cu обеспечивает высокое качество звука без сжатия и с минимальной задержкой.
Технология поддерживает конфигурации аудиосистем от 2.0 до 9.1, включая Dolby Atmos до 7.1.2, что позволяет добиться полноценного объемного звучания. Одновременно она может передавать до 10 каналов звука на одну аудиосистему, а её ресивер способен обрабатывать до 32 каналов для распределения между разными системами в одном помещении. Audio Cu также автоматически обнаруживает и устраняет шумы или помехи на линии для оптимальной передачи звука.
Кроме того, система легко интегрируется с уже существующими аудиосистемами и совместима с разными типами динамиков. За счёт отсутствия необходимости в дополнительной проводке, технология Audio Cu также снижает углеродный след, способствуя экологичности решений для домашнего аудио.
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Технология Audio Cu от Fasetto для передачи звука по электросети получит сертификацию Dolby Atmosаудио
Технология Audio Cu от Fasetto поддерживает конфигурации аудиосистем от 2.0 до 9.1, включая Dolby Atmos до 7.1.2, что позволяет добиться полноценного объемного звучания
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