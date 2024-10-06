Технологія Audio Cu від Fasetto для передачі звуку електромережею отримає сертифікацію Dolby Atmos06.10.24
Американська технологічна компанія Fasetto представила Audio Cu, першу у світі аудіосистему, що використовує технологію передачі звуку через електричні кабелі, яка отримала сертифікацію Dolby Atmos. Технологія дозволяє передавати аудіосигнали без використання Інтернету або потреби прокладати спеціальні аудіокабелі до кожного динаміка. У порівнянні з бездротовими системами, що використовують Wi-Fi або Bluetooth, Audio Cu забезпечує високу якість звуку без стиснення та з мінімальною затримкою.
Технологія підтримує конфігурації аудіосистем від 2.0 до 9.1, включаючи Dolby Atmos до 7.1.2, що дозволяє досягти повноцінного об’ємного звучання. Одночасно вона може передавати до 10 каналів звуку одну аудіосистему, та її ресивер здатний обробляти до 32 каналів для розподілу між різними системами у одному приміщенні. Audio Cu також автоматично виявляє та усуває шуми чи перешкоди на лінії для оптимальної передачі звуку.
Крім того, система легко інтегрується з аудіосистемами, що вже існують, і сумісна з різними типами динаміків. За рахунок відсутності необхідності додаткової проводки, технологія Audio Cu також знижує вуглецевий слід, сприяючи екологічності рішень для домашнього аудіо.
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Технологія Audio Cu від Fasetto для передачі звуку електромережею отримає сертифікацію Dolby Atmosаудіо
Технологія Audio Cu від Fasetto підтримує конфігурації аудіосистем від 2.0 до 9.1, включаючи Dolby Atmos до 7.1.2, що дозволяє досягти повноцінного об’ємного звучання.
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