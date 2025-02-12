Технологии Nvidia Optix 9 и Neural Texture Compression позволят использовать на 96% меньше памяти в играх

NVIDIA представила обновления для инструментов разработчиков, включив в них технологии RTX Mega Geometry и Neural Texture Compression (NTC). Эти нововведения помогут снизить потребление памяти, ускорить рендеринг и повысить производительность игр.

Neural Texture Compression (NTC)

NTC – это метод сжатия текстур, который объединяет несколько карт материалов (цвет, рельеф, блеск и т. д.) в один компактный файл. При этом для восстановления текстур используется нейросеть, что позволяет экономить память и ускорять загрузку игр.

Тестирование в разрешении 1440p с DLSS показало, что перевод текстур из NTC в традиционный формат BCn уменьшает их объем на 64% (с 272 МБ до 98 МБ). А при использовании NTC в реальном времени размер файлов сокращается до 11,37 МБ — экономия 95,8% по сравнению с классическим сжатием.

Технология поддерживает Vulkan 1.3 и DirectX 12, а декомпрессия возможна на всех GPU с Shader Model 6. Однако максимальную эффективность NTC демонстрирует на видеокартах от RTX 20 и выше.

NVIDIA OptiX 9

Обновленный движок трассировки лучей теперь быстрее строит BVH для сложных моделей и поддерживает новые алгоритмы шумоподавления. Среди ключевых нововведений:

RTX Mega Geometry — технология для ускоренной обработки массивных динамических моделей.

Cooperative Vectors — запуск небольших AI-моделей прямо в шейдерах с ускорением на тензорных ядрах.

Оптимизированные кривые Rocaps — быстреее пересечение кривых для графических приложений.

OptiX 9 пригоден не только для игр, но и для кинопроизводства, обеспечивая более реалистичную симуляцию света и материалов.