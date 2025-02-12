Технології Nvidia Optix 9 та Neural Texture Compression дозволять використовувати на 96% менше пам’яті в іграх12.02.25
NVIDIA представила оновлення для інструментів розробників, включивши технології RTX Mega Geometry і Neural Texture Compression (NTC). Ці нововведення допоможуть знизити споживання пам’яті, прискорити рендеринг та підвищити продуктивність ігор.
Neural Texture Compression (NTC)
NTC – це метод стиснення текстур, який поєднує кілька карт матеріалів (колір, рельєф, блиск тощо) у один компактний файл. При цьому для відновлення текстур використовується нейромережа, що дозволяє заощаджувати пам’ять та прискорювати завантаження ігор.
Тестування у роздільній здатності 1440p з DLSS показало, що переклад текстур з NTC у традиційний формат BCn зменшує їх обсяг на 64% (з 272 МБ до 98 МБ). А при використанні NTC у реальному часі розмір файлів скорочується до 11,37 МБ – економія 95,8% порівняно з класичним стисненням.
Технологія підтримує Vulkan 1.3 та DirectX 12, а декомпресія можлива на всіх GPU із Shader Model 6. Однак максимальну ефективність NTC демонструє на відеокартах від RTX 20 та вище.
NVIDIA OptiX 9
Оновлений двигун трасування променів тепер швидше будує BVH для складних моделей та підтримує нові алгоритми шумозаглушення. Серед ключових нововведень:
- RTX Mega Geometry — технологія для прискореної обробки потужних динамічних моделей.
- Cooperative Vectors — запуск невеликих AI-моделей прямо в шейдерах із прискоренням на тензорних ядрах.
- Оптимізовані криві Rocaps — найшвидший перетин кривих для графічних додатків.
OptiX 9 придатний не тільки для ігор, але і для кіновиробництва, забезпечуючи більш реалістичну симуляцію світла та матеріалів.
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Технології Nvidia Optix 9 та Neural Texture Compression дозволять використовувати на 96% менше пам’яті в іграх GeForce RTX Nvidia ігри розробка
NVIDIA представила оновлення для інструментів розробників, включивши технології RTX Mega Geometry і Neural Texture Compression (NTC).
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