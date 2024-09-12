Tecno разработает свой AI Vision и добавит его во все свои гаджеты12.09.24
На выставке IFA Berlin 2024 компания Tecno представила свою новую систему искусственного интеллекта под названием AI Vision. Она нацелена на улучшение повседневных задач с помощью передовых возможностей ИИ. AI Vision включает в себя функции, ориентированные на практическое применение, облегчая взаимодействие с технологиями и улучшая пользовательский опыт.
Ключевыми особенностями AI Vision является перевод на языки меньшинств, что помогает пользователям общаться на различных языках и лучше понимать локальные диалекты. Кроме того, система искусственного интеллекта от Текно поддерживает интеграцию с популярными приложениями в зависимости от страны, что упрощает доступ к нужным сервисам.
Основные компоненты системы AI Vision включают:
- Ella AI Assistant — обновлённого виртуального помощника, который поддерживает планирование и переводы в реальном времени.
- AI Writing Tools — инструменты, помогающие в создании и редактировании контента.
- AI Artboard и AI Video Production — инновационные решения для генерации изображений и видео.
Tecno планирует интегрировать AI Vision во все свои будущие устройства, делая её центральной частью своего экосистемного подхода.
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Tecno планирует интегрировать AI Vision во все свои будущие устройства, делая её центральной частью своего экосистемного подхода.
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