09.09.24

Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX

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Logitech G Yeti Orb and GX

Головними компонентами успішного стриму є харизма та мова ведучого. Але талант і гарна ідея пропадуть дарма, якщо записувати аудіо буде неякісним. Розповімо про мікрофони Logitech G Yeti Orb та Yeti GX, які допоможуть з аудіо в різних форматах