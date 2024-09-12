Tecno розробить свій AI Vision і додасть його у всі свої гаджети

На виставці IFA Berlin 2024 компанія Tecno представила свою нову систему штучного інтелекту за назвою AI Vision. Вона націлена на покращення повсякденних завдань за допомогою передових можливостей ІІ. AI Vision включає функції, орієнтовані на практичне застосування, полегшуючи взаємодію з технологіями і покращуючи користувальницький досвід.

Ключовими особливостями AI Vision є переклад мовами меншин, що допомагає користувачам спілкуватися різними мовами та краще розуміти локальні діалекти. Крім того, система штучного інтелекту від Текно підтримує інтеграцію з популярними програмами залежно від країни, що спрощує доступ до потрібних сервісів.

Основні компоненти системи AI Vision включають:

Ella AI Assistant — оновлений віртуальний помічник, який підтримує планування та переклади в реальному часі.

AI Writing Tools — інструменти, які допомагають у створенні та редагуванні контенту.

AI Artboard та AI Video Production — інноваційні рішення для генерації зображень та відео.

Tecno планує інтегрувати AI Vision у свої майбутні пристрої, роблячи її центральною частиною свого екосистемного підходу.