Тарифный план ИИ SuperGrok Heavy от Илона Маска стоит $300 в месяц15.07.25
Компания xAI, основанная Илоном Маском, анонсировала новую флагманскую модель искусственного интеллекта — Grok 4, а вместе с ней и новый тарифный план SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Это один из самых дорогих вариантов подписки среди всех крупных ИИ-сервисов.
Модель Grok развивается как альтернатива ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Она умеет работать с изображениями, отвечает на вопросы и тесно интегрируется с социальной сетью X, которую также контролирует Маск. Однако такая интеграция сделала огрехи модели публичными: недавно аккаунт Grok в X разместил антисемитские высказывания, что привело к блокировке и удалению публикаций. В результате xAI изменила внутренние инструкции, убрав пункт о «политической некорректности». Ранее Grok уже замечали в распространении дезинформации, включая отрицание Холокоста и рассказы о «геноциде белых в ЮАР».
Что нового в Grok 4
Несмотря на репутационные проблемы, xAI делает ставку на производительность новой модели. Маск заявляет, что Grok 4 показывает «уровень выше PhD по всем предметам». При этом он признаёт, что ИИ пока не обладает здравым смыслом и не способен к открытиям, но считает это лишь вопросом времени.
Также представлена Grok 4 Heavy — мультиагентная система, в которой несколько моделей одновременно решают одну задачу, после чего сравнивают ответы, чтобы выбрать наиболее точный результат. Такой подход напоминает групповую работу в учебной среде.
Результаты тестов
- В тесте Humanity’s Last Exam (вопросы по математике, гуманитарным и естественным наукам) Grok 4 без инструментов набрал 25,4%, обогнав Gemini 2.5 Pro (21,6%) и OpenAI o3 high (21%).
- С инструментами Grok 4 Heavy показал 44,4%, тогда как Gemini 2.5 Pro — 26,9%.
- В визуальном тесте ARC-AGI-2, оценивающем способность ИИ распознавать абстрактные закономерности, модель набрала 16,2%, почти вдвое превзойдя ближайшего конкурента Claude Opus 4.
Тариф SuperGrok Heavy
Подписка за $300 в месяц открывает доступ к Grok 4 Heavy и будущим продуктам. В ближайшие месяцы подписчики получат приоритетный доступ к:
- модели для программирования (август),
- мультимодальному агенту (сентябрь),
- генератору видео (октябрь).
Модель уже доступна через API, и компания призывает разработчиков интегрировать Grok в собственные решения. Корпоративное направление xAI пока работает лишь два месяца, но уже ведутся переговоры с облачными платформами о сотрудничестве.
Несмотря на высокие оценки в тестах, xAI предстоит непростая задача — преодолеть последствия публичных скандалов и представить Grok в качестве реальной альтернативы решениям от OpenAI, Google и Anthropic. При этом репутация самого Илона Маска может повлиять на восприятие бренда, как это уже происходило с Tesla.
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Тарифный план ИИ SuperGrok Heavy от Илона Маска стоит $300 в месяц Илон Маск искусственный интеллект
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