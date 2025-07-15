Тарифний план ШІ SuperGrok Heavy від Ілона Маска коштує $300 на місяць15.07.25
Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, анонсувала нову флагманську модель штучного інтелекту — Grok 4, а разом із нею і новий тарифний план SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Це один із найдорожчих варіантів передплати серед усіх великих ШІ-сервісів.
Модель Grok розвивається як альтернатива ChatGPT від OpenAI і Gemini від Google. внутрішні інструкції, прибравши пункт про “політичну некоректність”.
Що нового в Grok 4
Незважаючи на репутаційні проблеми, xAI робить ставку на продуктивність нової моделі Маск заявляє, що Grok 4 показує «рівень вище PhD по всіх предметах».
Також представлена Grok 4 Heavy – мультиагентна система, в якій кілька моделей одночасно вирішують одне завдання, після чого порівнюють відповіді, щоб вибрати найточніший результат.
Результати тестів
- У тесті Humanity’s Last Exam (питання з математики, гуманітарних та природничих наук) Grok 4 без інструментів набрав 25,4%, обігнавши Gemini 2.5 Pro (21,6%) та OpenAI o3 high (21>)
- З інструментами Grok 4 Heavy показав 44,4%, тоді як Gemini 2.5 Pro – 26,9%.
- У візуальному тесті ARC-AGI-2, що оцінює здатність ШІ розпізнавати абстрактні закономірності, модель набрала 16,2%, майже вдвічі перевищивши найближчого конкурента Claude Opus 4.
Тариф SuperGrok Heavy
Підписка за $300 на місяць відкриває доступ до Grok 4 Heavy та майбутніх продуктів У найближчі місяці передплатники отримають пріоритетний доступ до:
- моделі для програмування (серпень),
- мультимодального агента (вересень),
- генератору відео (жовтень).
Модель вже доступна через API, і компанія закликає розробників інтегрувати Grok у власні рішення Корпоративний напрямок xAI поки що працює лише два місяці, але вже ведуться переговори з хмарними платформами про співпрацю.
Незважаючи на високі оцінки в тестах, xAI має непросте завдання — подолати наслідки публічних скандалів і представити Grok як реальну альтернативу рішенням від OpenAI, Google і Anthropic.
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