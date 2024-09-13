Свежий ноутбук LG Gram 16 Pro снова должен побить рекорд легкости и веса

LG анонсировала обновленную версию ноутбука Gram 16 Pro, который теперь оснащён новейшими процессорами Intel Lunar Lake. Модель сохранила свою репутацию легкого и мощного устройства, ведь вес ноутбука составляет всего 1,19 кг, несмотря на его крупный 16-дюймовый дисплей.

Переход на архитектуру Intel Lunar Lake обеспечивает значительный прирост производительности как процессора, так и графического процессора. Кроме того, в новой версии установлен нейронный процессор (NPU) с мощностью 48 TOPS, что открывает возможности для работы с современными инструментами, такими как Microsoft Copilot+.

Дизайн устройства остался минималистичным и утонченным — толщина корпуса сужается до 12,8 мм, что позволило сохранить малый вес, не жертвуя функциональностью.

Остальные технические характеристики пока не раскрыты, но запуск продаж обновлённой версии Gram 16 Pro намечен на начало 2025 года.

В прошлом году LG расширила линейку ноутбуков и представила новую модель Gram SuperSlim.

Ноут оснащен 15,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD. Его толщина составляет 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air), а масса – 1 кг (против 1,24 кг у MacBook Air).

Хотя в случае ноутбука Apple применяется меньший 13,6-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2560×1664 пикселей.

Дисплей ноутбука LG Gram SuperSlim обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black.

Базовая конфигурация LG Gram SuperSlim включает процессор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотелый накопитель емкостью 512 ГБ.

Устройство включает в себя три разъема USB-C (два из них с поддержкой Thunderbolt 4) и разъем для подключения наушников. Также есть стереодинамики, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1.

Батарея емкостью 60 Втч обеспечивает до 13 часов автономной работы в режиме просмотра видео.

LG Gram SuperSlim предлагает 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 2 ТБ по цене $1999,99.