Свіжий ноутбук LG Gram 16 Pro знову має побити рекорд легкості та ваги13.09.24
LG анонсувала оновлену версію ноутбука Gram 16 Pro, який тепер оснащений найновішими процесорами Intel Lunar Lake. Модель зберегла свою репутацію легкого та потужного пристрою, адже вага ноутбука складає всього 1,19 кг, незважаючи на його великий 16-дюймовий дисплей.
Перехід на архітектуру Intel Lunar Lake забезпечує значний приріст продуктивності процесора, так і графічного процесора. Крім того, у новій версії встановлено нейронний процесор (NPU) з потужністю 48 TOPS, що відкриває можливості для роботи з сучасними інструментами, такими як Microsoft Copilot+.
Дизайн пристрою залишився мінімальним і витонченим – товщина корпусу звужується до 12,8 мм, що дозволило зберегти малу вагу, не жертвуючи функціональністю.
Решта технічних характеристик поки не розкрита, але запуск продажів оновленої версії Gram 16 Pro намічений на початок 2025 року.
Минулого року LG розширила лінійку ноутбуків та представила нову модель Gram SuperSlim. Ноут оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю Full HD. Його товщина складає 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air) , А маса – 1 кг (проти 1,24 кг у MacBook Air).
Хоча у випадку ноутбука Apple застосовується менший 13,6-дюймовий дисплей IPS з роздільною здатністю 2560х1664 пікселів. Дисплей ноутбука LG Gram SuperSlim забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та сертифіковано VESA DisplayHDR True Black.
Базова конфігурація LG Gram SuperSlim включає процесор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач ємністю 512 ГБ.
Пристрій включає три роз’єми USB-C (два з них з підтримкою Thunderbolt 4) і роз’єм для підключення навушників. Також є стереодинаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1.
Батарея ємністю 60 Втч забезпечує до 13 години автономної роботи в режимі перегляду відео. LG Gram SuperSlim пропонує 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач ємністю 2 ТБ за ціною $1999,99.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Ігровий монітор Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) має необхідний мінімум параметрів для ігор і є бюджетним пристроєм. Розкажемо про його можливості
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Свіжий ноутбук LG Gram 16 Pro знову має побити рекорд легкості та вагиIntel LG ноутбук
LG анонсувала оновлену версію ноутбука Gram 16 Pro, який тепер оснащений найновішими процесорами Intel Lunar Lake.
У Steam з’явилися сімейні бібліотеки ігор для 5 користувачівSteam Valve ігри сервіс
Користувачі можуть створити сімейну групу, запросивши до 5 родичів або друзів, та керувати цим процесом через клієнт Steam, мобільний додаток або браузер.