Свіжий ноутбук LG Gram 16 Pro знову має побити рекорд легкості та ваги

LG анонсувала оновлену версію ноутбука Gram 16 Pro, який тепер оснащений найновішими процесорами Intel Lunar Lake. Модель зберегла свою репутацію легкого та потужного пристрою, адже вага ноутбука складає всього 1,19 кг, незважаючи на його великий 16-дюймовий дисплей.

Перехід на архітектуру Intel Lunar Lake забезпечує значний приріст продуктивності процесора, так і графічного процесора. Крім того, у новій версії встановлено нейронний процесор (NPU) з потужністю 48 TOPS, що відкриває можливості для роботи з сучасними інструментами, такими як Microsoft Copilot+.

Дизайн пристрою залишився мінімальним і витонченим – товщина корпусу звужується до 12,8 мм, що дозволило зберегти малу вагу, не жертвуючи функціональністю.

Решта технічних характеристик поки не розкрита, але запуск продажів оновленої версії Gram 16 Pro намічений на початок 2025 року.

Минулого року LG розширила лінійку ноутбуків та представила нову модель Gram SuperSlim. Ноут оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю Full HD. Його товщина складає 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air) , А маса – 1 кг (проти 1,24 кг у MacBook Air).

Хоча у випадку ноутбука Apple застосовується менший 13,6-дюймовий дисплей IPS з роздільною здатністю 2560х1664 пікселів. Дисплей ноутбука LG Gram SuperSlim забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та сертифіковано VESA DisplayHDR True Black.

Базова конфігурація LG Gram SuperSlim включає процесор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотілий накопичувач ємністю 512 ГБ.

Пристрій включає три роз’єми USB-C (два з них з підтримкою Thunderbolt 4) і роз’єм для підключення навушників. Також є стереодинаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1.

Батарея ємністю 60 Втч забезпечує до 13 години автономної роботи в режимі перегляду відео. LG Gram SuperSlim пропонує 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач ємністю 2 ТБ за ціною $1999,99.