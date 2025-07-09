Суд оштрафовал Google на $314 млн за сбор данных втайне от пользователей09.07.25
Жюри присяжных в Сан-Хосе, Калифорния, признало Google виновной в незаконном использовании пользовательских данных и постановило выплатить компенсацию в размере $314,6 млн. Иск касался сборов мобильной информации с устройств Android — даже когда те не использовались.
Иск был подан в 2019 году от имени примерно 14 миллионов жителей Калифорнии. В нём утверждалось, что Google без ведома пользователей собирала данные с их смартфонов даже в режиме ожидания. Эти сведения отправлялись на серверы компании и использовались, в том числе, для рекламных целей.
В июле 2025 года присяжные в округе Санта-Клара признали действия Google неправомерными. Как установил суд, фоновая передача данных происходила без информирования пользователей и приводила к расходу платного интернет-трафика. Все преимущества от такого сбора получала сама компания.
В Google заявили, что обжалуют решение суда. По словам представителей компании, подобные передачи данных необходимы для работы системы Android и описаны в пользовательском соглашении.
Истцы, в свою очередь, утверждают, что речь идёт не о технической поддержке платформы Андроид, а о сборе информации в коммерческих целях — при этом расходы несли пользователи, а доход получала Google.
На данный момент дело касается только Калифорнии. Однако в федеральном суде Сан-Хосе уже зарегистрирован аналогичный иск — от имени пользователей из других 49 штатов США. Рассмотрение назначено на апрель 2026 года.
Решение калифорнийского суда может стать прецедентом и повлиять на подход технологических компаний к сбору пользовательских данных. Если апелляция Google будет отклонена, компания будет обязана выплатить компенсацию.
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Суд оштрафовал Google на $314 млн за сбор данных втайне от пользователей Google Андроид суд
Google признали виновной в незаконном использовании пользовательских данных и постановило выплатить компенсацию в размере $314,6 млн
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