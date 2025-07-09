Суд оштрафував Google на $314 млн за збір даних потай від користувачів09.07.25
Журі присяжних у Сан-Хосі, Каліфорнія, визнало Google винною в незаконному використанні даних і ухвалило виплатити компенсацію в розмірі $314,6 млн. Позов стосувався зборів мобільної інформації з пристроїв Android навіть коли ті не використовувалися.
Позов був поданий у 2019 році від імені приблизно 14 мільйонів жителів Каліфорнії. У ньому стверджувалося, що Google без відома користувачів збирала дані зі своїх смартфонів навіть у режимі очікування. Ці відомості надсилалися на сервери компанії та використовувалися, у тому числі, для рекламних цілей.
У липні 2025 року присяжні в окрузі Санта-Клара визнали дії Google неправомірними. Як встановив суд, фонова передача даних відбувалася без інформування користувачів та призводила до витрати платного інтернет-трафіку. Усі переваги від такого збору отримувала сама компанія.
У Google заявили, що оскаржать рішення суду. За словами представників компанії, подібні передачі даних необхідні для роботи системи Android і описані в угоді користувача.
Позивачі, у свою чергу, стверджують, що йдеться не про технічну підтримку платформи Андроїд, а про збирання інформації в комерційних цілях – при цьому витрати несли користувачі, а дохід отримувала Google.
На даний момент справа стосується лише Каліфорнії. Однак у федеральному суді Сан-Хосе вже зареєстровано аналогічний позов від імені користувачів з інших 49 штатів США. Розгляд призначено на квітень 2026 року.
Рішення каліфорнійського суду може стати прецедентом і вплинути на підхід технологічних компаній до збору даних користувача. Якщо апеляцію Google буде відхилено, компанія буде зобов’язана виплатити компенсацію.
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Суд оштрафував Google на $314 млн за збір даних потай від користувачів Google Андроід суд
Google визнали винною в незаконному використанні даних і ухвалило виплатити компенсацію в розмірі $314,6 млн
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