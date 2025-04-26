Subaru разработала внешнюю подушку безопасности для сбитых велосипедистов26.04.25
Subaru представила обновлённую версию внешней подушки безопасности на модернизированном кроссовере Forester, предназначенном для японского рынка. Это решение стало дальнейшим развитием технологии, впервые опробованной брендом ещё в 2016 году.
Ранее подобные системы устанавливались на модели Subaru Impreza, WRX, Legacy, Crosstrek и Levorg. При наезде на пешехода подушка раскрывалась в передней части автомобиля, закрывая капот и снижая силу удара головы о металл. Однако такая конфигурация оказывалась недостаточно эффективной при столкновениях с велосипедистами, чья верхняя часть тела находится выше уровня капота.
Теперь подушка получила расширенную конструкцию: она не только накрывает капот, но и поднимается вдоль передних стоек кузова, прикрывая собой зоны, где металл наиболее жёсткий. Кроме того, Subaru переработала систему крепления — подушка фиксируется надёжнее, что важно как при наезде на пешехода, так и при столкновении с велосипедистом.
По данным производителя, это первая в мире система с такой конфигурацией. Ранее предпринимались попытки защитить уязвимых участников дорожного движения с помощью носимых средств, например, надувных жилетов Helite B’Safe, но из-за высокой цены и ограниченного распространения они не стали массовыми. На данный момент новая система доступна только на японской версии Forester.
Subaru анонсировала свой первый полностью электрический автомобиль. По словам представителей автопроизводителя, разработка идет уже несколько лет. Ранний этап отражен в концепте.
Пока сказано лишь о приблизительных сроках производства и старта продаж. Электромобиль Subaru будет среднеразмерным внедорожником, аналогичным по размеру Forester, а выпуск его запланирован на «первую половину 2020-х годов». Другими словами, в продаже машина может появиться и в 2025 году. Электромобиль будет построен на платформе, создаваемой совместно с Toyota.
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