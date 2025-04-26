Subaru розробила зовнішню подушку безпеки для збитих велосипедистів

Subaru представила оновлену версію зовнішньої подушки безпеки на модернізованому кросовері Forester, призначеному для японського ринку.

Раніше подібні системи встановлювалися на моделі Subaru Impreza, WRX, Legacy, Crosstrek і Levorg.

Тепер подушка отримала розширену конструкцію: вона не тільки накриває капот, але і піднімається вздовж передніх стійок кузова, прикриваючи собою зони, де метал найбільш жорсткий.

За даними виробника, це перша в світі система з такою конфігурацією.

Subaru анонсувала свій перший повністю електричний автомобіль. За словами представників автовиробника, розробка триває вже кілька років. Ранній етап відображено у концепті.

Поки що сказано лише про приблизні терміни виробництва та старт продажів. Електромобіль Subaru буде середньорозмірним позашляховиком, аналогічним за розміром Forester, а випуск його заплановано на першу половину 2020-х років. Інакше кажучи, у продажу машина може з’явитися і 2025 року. Електромобіль буде побудований на платформі, що створюється спільно з Toyota.