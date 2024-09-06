Stories в Instagram теперь можно комментировать

Соц сеть Instagram вводит новую функцию, позволяющую пользователям оставлять комментарии к Stories. Раньше на них можно было только отвечать в личных сообщениях. Теперь комментарии можно размещать прямо под историями, и они исчезнут через 24 часа вместе с самим коротким видео.

Создатели историй могут выбирать, кто из подписчиков сможет оставлять комментарии: все или только определённые люди. Комментарии будут отображаться непосредственно в истории, а не в личных сообщениях. Включить или отключить возможность комментирования можно для каждой отдельной истории. Если комментарии включены, их смогут видеть все подписчики, но оставлять — только те, кого выберет автор.

Кроме того, возле значка истории будут отображаться небольшие изображения профилей комментаторов, чтобы вы могли заранее узнать о наличии комментариев. Опция отвечать на Stories через Direct Messages (DM) остаётся доступной, если она включена в настройках.

Instagram также предлагает новые возможности для создания Stories, включая настраиваемые шаблоны, фоны, созданные с помощью ИИ, и новые интерактивные стикеры, что делает процесс создания историй ещё более увлекательным и персонализированным.