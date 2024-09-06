Stories у Instagram тепер можна коментувати06.09.24
Соціальна мережа Instagram вводить нову функцію, що дозволяє користувачам залишати коментарі до Stories. Раніше на них можна було лише відповідати у особистих повідомленнях. Тепер коментарі можна розміщувати прямо під історіями, і вони зникнуть через 24 години разом із найкоротшим відео.
Творці історій можуть обирати, хто з передплатників зможе залишати коментарі: усі або лише певні люди. Коментарі відображатимуться безпосередньо в історії, а не в особистих повідомленнях. Увімкнути чи вимкнути можливість коментування можна для кожної окремої історії. Якщо коментарі включені, їх зможуть бачити всі передплатники, але залишати лише ті, кого вибере автор.
Крім того, біля значка історії будуть відображатись невеликі зображення профілів коментаторів, щоб ви могли заздалегідь дізнатися про наявність коментарів. Опція відповідати на Stories через Direct Messages (DM) залишається доступною, якщо вона увімкнена в налаштуваннях.
Instagram також пропонує нові можливості для створення Stories, включаючи шаблони, фони, створені за допомогою ІІ, і нові інтерактивні стікери, що робить процес створення історій ще більш захоплюючим і персоналізованим.
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Stories у Instagram тепер можна коментуватиInstagram оновлення соціальні мережі
Творці історій Instagram можуть обирати, хто з передплатників зможе залишати коментарі: усі або лише певні люди.
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