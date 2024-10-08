SteelSeries Apex Pro Gen 3 назвали самой быстрой игровой клавиатурой на рынке08.10.24
Компания SteelSeries представила свою новую механическую клавиатуру Apex Pro Gen 3, которая принесла множество улучшений по сравнению с предыдущими моделями.
Ключевые особенности:
- Переключатели OmniPoint 3.0 и датчик Hall Effect Gen 3 обеспечивают высокую точность и бесшумность нажатий.
- Включены новые функции, такие как Rapid Tap, Rapid Trigger, и Protection Mode, которые предотвращают случайные нажатия и оптимизируют скорость отклика, что делает эту клавиатуру одной из самых быстрых на рынке.
- Система GG QuickSet позволяет игрокам быстро выбирать и сохранять оптимальные настройки для каждой игры, а также настраивать глубину срабатывания клавиш.
- RGB-подсветка, доступная во всех вариантах клавиатуры, обеспечивает дополнительные визуальные настройки.
Клавиатура доступна в трех вариантах:
- Полноразмерная версия
- TKL (без цифрового блока)
- TKL Wireless (беспроводная версия)
Цены на SteelSeries Apex Pro Gen 3 стартуют от $240, и они могут варьироваться в зависимости от модели и региона.
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