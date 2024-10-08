SteelSeries Apex Pro Gen 3 назвали самой быстрой игровой клавиатурой на рынке

Компания SteelSeries представила свою новую механическую клавиатуру Apex Pro Gen 3, которая принесла множество улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

Ключевые особенности:

Переключатели OmniPoint 3.0 и датчик Hall Effect Gen 3 обеспечивают высокую точность и бесшумность нажатий.

Включены новые функции, такие как Rapid Tap, Rapid Trigger, и Protection Mode, которые предотвращают случайные нажатия и оптимизируют скорость отклика, что делает эту клавиатуру одной из самых быстрых на рынке.

Система GG QuickSet позволяет игрокам быстро выбирать и сохранять оптимальные настройки для каждой игры, а также настраивать глубину срабатывания клавиш.

RGB-подсветка, доступная во всех вариантах клавиатуры, обеспечивает дополнительные визуальные настройки.

Клавиатура доступна в трех вариантах:

Полноразмерная версия TKL (без цифрового блока) TKL Wireless (беспроводная версия)

Цены на SteelSeries Apex Pro Gen 3 стартуют от $240, и они могут варьироваться в зависимости от модели и региона.