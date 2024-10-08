SteelSeries Apex Pro Gen 3 назвали найшвидшою ігровою клавіатурою на ринку08.10.24
Компанія SteelSeries представила свою нову механічну клавіатуру Apex Pro Gen 3, яка принесла багато покращень порівняно з попередніми моделями.
Ключові особливості:
- Перемикачі OmniPoint 3.0 та датчик Hall Effect Gen 3 забезпечують високу точність та безшумність натискань.
- Включено нові функції, такі як Rapid Tap, Rapid Trigger та Protection Mode, які запобігають випадковим натисканням та оптимізують швидкість відгуку, що робить цю клавіатуру однією з найшвидших на ринку.
- Система GG QuickSet дозволяє гравцям швидко вибирати та зберігати оптимальні налаштування для кожної гри, а також налаштовувати глибину спрацьовування клавіш.
- RGB-підсвічування, доступне у всіх варіантах клавіатури, забезпечує додаткові візуальні налаштування.
Клавіатура доступна у трьох варіантах:
- Повнорозмірна версія
- TKL (без цифрового блоку)
- TKL Wireless (бездротова версія)
Ціни на SteelSeries Apex Pro Gen 3 стартують від $240, і вони можуть змінюватись в залежності від моделі та регіону.
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