SteelSeries Apex Pro Gen 3 назвали найшвидшою ігровою клавіатурою на ринку

Компанія SteelSeries представила свою нову механічну клавіатуру Apex Pro Gen 3, яка принесла багато покращень порівняно з попередніми моделями.

Ключові особливості:

Перемикачі OmniPoint 3.0 та датчик Hall Effect Gen 3 забезпечують високу точність та безшумність натискань.

Включено нові функції, такі як Rapid Tap, Rapid Trigger та Protection Mode, які запобігають випадковим натисканням та оптимізують швидкість відгуку, що робить цю клавіатуру однією з найшвидших на ринку.

Система GG QuickSet дозволяє гравцям швидко вибирати та зберігати оптимальні налаштування для кожної гри, а також налаштовувати глибину спрацьовування клавіш.

RGB-підсвічування, доступне у всіх варіантах клавіатури, забезпечує додаткові візуальні налаштування.

Клавіатура доступна у трьох варіантах:

Повнорозмірна версія TKL (без цифрового блоку) TKL Wireless (бездротова версія)

Ціни на SteelSeries Apex Pro Gen 3 стартують від $240, і вони можуть змінюватись в залежності від моделі та регіону.