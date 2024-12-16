Steam установил новый рекорд онлайна — 40 миллионов игроков

Steam установил новый рекорд по количеству одновременных пользователей, достигнув 39 205 447 человек в конце уикенда. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2024 года, когда одновременно находилось 38 367 277 пользователей.

Рост обусловлен выходом нескольких популярных онлайн-игр, таких как тактический шутер Delta Force, сетевой экшен Marvel Rivals и изометрическая экшен-RPG Path of Exile 2, которая считается «убийцей Diablo». С учетом текущей тенденции, можно ожидать, что в 2024 году Steam может достичь нового рубежа в 40 миллионов одновременных пользователей.

Новая статистика Steam по конфигурациям ПК пользователей показывает, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 и 4060 остаются лидерами. GeForce RTX 3060 возглавляет рейтинг, установлена у 4,89% пользователей, несмотря на незначительное снижение доли. На втором месте мобильная версия GeForce RTX 4060 Laptop с 4,76%, что отражает рост популярности игровых ноутбуков. Замыкает тройку десктопная GeForce RTX 3060 с 3,7%. В первую пятерку также входят GeForce GTX 1650 и GeForce RTX 3060 Ti.

Суммарно видеокарты семейства RTX 3060/4060 установлены почти у 20% пользователей Steam. Среди старших моделей Ada наиболее популярна GeForce RTX 4070 с долей 2,44%. У AMD дела обстоят хуже: самая популярная дискретная видеокарта Radeon RX 6600 XT занимает только 32-е место с долей 0,8%.

Системная статистика показывает, что Windows 11 теперь доминирует, установлена почти на 53% ПК. Большинство пользователей имеют 16 ГБ ОЗУ (46%), но доля систем с 32 ГБ выросла до 31%. Шестиядерные процессоры остаются лидерами (31%), за ними следуют восьмиядерные (22,16%). Разрешение 1920×1080 остается самым популярным — его используют 56% геймеров.