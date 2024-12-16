Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців16.12.24
Steam встановив новий рекорд за кількістю одночасних користувачів, досягнувши 39205447 людей наприкінці вікенду. Попередній рекорд було зафіксовано у вересні 2024 року, коли одночасно перебувало 38 367 277 користувачів.
Зростання обумовлено виходом кількох популярних онлайн-ігор, таких як тактичний шутер Delta Force, мережевий екшен Marvel Rivals та ізометрична екшен-RPG Path of Exile 2 , Яка вважається “вбивцею Diablo”. З урахуванням поточної тенденції, очікується, що в 2024 році Steam може досягти нового рубежу в 40 мільйонів одночасних користувачів.
Нова статистика Steam щодо конфігурацій ПК користувачів показує, що відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3060 та 4060 залишаються лідерами. GeForce RTX 3060 очолює рейтинг, встановлений у 4,89% користувачів, незважаючи на незначне зниження частки. На другому місці мобільна версія GeForce RTX 4060 Laptop з 4,76%, що відбиває зростання популярності ігрових ноутбуків. Замикає трійку десктопна GeForce RTX 3060 із 3,7%. У першу п’ятірку також входять GeForce GTX 1650 та GeForce RTX 3060 Ti.
Сумарно відеокарти сімейства RTX 3060/4060 встановлені майже 20% користувачів Steam. Серед старших моделей Ada найпопулярніша GeForce RTX 4070 з часткою 2,44%. У AMD справи гірші: найпопулярніша дискретна відеокарта Radeon RX 6600 XT займає лише 32-е місце з часткою 0,8%.
Системна статистика показує, що Windows 11 тепер домінує, встановлена майже 53% ПК. Більшість користувачів мають 16 ГБ ОЗП (46%), але частка систем з 32 ГБ зросла до 31%. Шестиядерні процесори залишаються лідерами (31%), за ними йдуть восьмиядерні (22,16%). Дозвіл 1920х1080 залишається найпопулярнішим – його використовують 56% геймерів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців Steam ігри
Steam встановив новий рекорд за кількістю одночасних користувачів, досягнувши 39205447 людей наприкінці вікенду. Попередній рекорд було зафіксовано у вересні 2024 року, коли одночасно перебувало 38 367 277 користувачів.
Нова гра Mafia: The Old Country вийде влітку 2025 року. Вийшов новий трейлер ігри
На The Game Awards 2024 студії Hangar 13 та 2K Games представили трейлер нової гри з культової серії Mafia під назвою Mafia: The Old Country.
Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців
Aston Martin Valhalla – PHEV-суперкар потужністю 1079 к. с. с. розганяється 0-100 км/год за 2,5 секунди
Офіційно: NVIDIA сказала коли представить відеокарти 5000-серії
Топ-10 найгірших ігор за версією Metacritic у 2024 році
Грою року за версією The Game Awards 2024 стала Astro Bot від Sony
Електропозашляховик Xiaomi YU7 з двигунами 508 кВт вийде у 2025 році
Смартфон Realme Neo7 отримав Mediatek Dimensity 9300+, екран 6000 нит і батарею 7000 мАг
У YouTube додали функцію озвучування відео іншими мовами
Reddit представила свою пошукову систему зі штучним інтелектом
Google створила квантовий чіп Willow. Обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
360-градусна 8K камера Nokia підтримує 5G і має захист IP67
Ілон Маск зробив свій ШІ чат-бот Grok безкоштовним для всіх