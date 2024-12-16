Steam встановив новий рекорд онлайн – 40 мільйонів гравців

Steam встановив новий рекорд за кількістю одночасних користувачів, досягнувши 39205447 людей наприкінці вікенду. Попередній рекорд було зафіксовано у вересні 2024 року, коли одночасно перебувало 38 367 277 користувачів.

Зростання обумовлено виходом кількох популярних онлайн-ігор, таких як тактичний шутер Delta Force, мережевий екшен Marvel Rivals та ізометрична екшен-RPG Path of Exile 2 , Яка вважається “вбивцею Diablo”. З урахуванням поточної тенденції, очікується, що в 2024 році Steam може досягти нового рубежу в 40 мільйонів одночасних користувачів.

Нова статистика Steam щодо конфігурацій ПК користувачів показує, що відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3060 та 4060 залишаються лідерами. GeForce RTX 3060 очолює рейтинг, встановлений у 4,89% користувачів, незважаючи на незначне зниження частки. На другому місці мобільна версія GeForce RTX 4060 Laptop з 4,76%, що відбиває зростання популярності ігрових ноутбуків. Замикає трійку десктопна GeForce RTX 3060 із 3,7%. У першу п’ятірку також входять GeForce GTX 1650 та GeForce RTX 3060 Ti.

Сумарно відеокарти сімейства RTX 3060/4060 встановлені майже 20% користувачів Steam. Серед старших моделей Ada найпопулярніша GeForce RTX 4070 з часткою 2,44%. У AMD справи гірші: найпопулярніша дискретна відеокарта Radeon RX 6600 XT займає лише 32-е місце з часткою 0,8%.

Системна статистика показує, що Windows 11 тепер домінує, встановлена ​​майже 53% ПК. Більшість користувачів мають 16 ГБ ОЗП (46%), але частка систем з 32 ГБ зросла до 31%. Шестиядерні процесори залишаються лідерами (31%), за ними йдуть восьмиядерні (22,16%). Дозвіл 1920х1080 залишається найпопулярнішим – його використовують 56% геймерів.