Steam установил новый рекорд одновременных пользователей — 37 миллионов02.07.24
Игровой сервис Steam компании Valve установил новый рекорд посещаемости 30 июня, когда на платформе одновременно находилось почти 37 миллионов пользователей. Согласно статистике SteamDB, пиковый показатель достиг 36,93 миллиона человек. В это же время количество игроков, одновременно находившихся в игре, превысило 11,7 миллиона.
Последние месяцы Steam демонстрирует стабильный рост аудитории. В марте рекорд посещаемости казался невероятным с 34 миллионами одновременных пользователей. Текущий всплеск интереса может быть связан с большой летней распродажей, проходящей в Steam, где некоторые старые хиты получили скидки вплоть до 90%.
Наиболее популярными играми с наибольшей аудиторией на данный момент являются:
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG: Battlegrounds
- Banana (бессмысленный кликер)
- Elden Ring, который вновь обрел популярность после выхода недавнего дополнения «Shadow of the Erdtree».
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Steam установил новый рекорд одновременных пользователей — 37 миллионовSteam Valve
Игровой сервис Steam компании Valve установил новый рекорд посещаемости 30 июня, когда на платформе одновременно находилось почти 37 миллионов пользователей
Смартфон OnePlus Ace 3 Pro получил LTPO OLED-дисплей 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ при цене $440-600OnePlus Qualcomm смартфон
Камеры смартфона OnePlus Ace 3 Pro включают основную с OIS на 50 МП, а также 8 МП и 2 МП модули, и фронтальную камеру на 16 МП. Батарея на 6100 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт