Steam установил новый рекорд одновременных пользователей — 37 миллионов

Игровой сервис Steam компании Valve установил новый рекорд посещаемости 30 июня, когда на платформе одновременно находилось почти 37 миллионов пользователей. Согласно статистике SteamDB, пиковый показатель достиг 36,93 миллиона человек. В это же время количество игроков, одновременно находившихся в игре, превысило 11,7 миллиона.

Последние месяцы Steam демонстрирует стабильный рост аудитории. В марте рекорд посещаемости казался невероятным с 34 миллионами одновременных пользователей. Текущий всплеск интереса может быть связан с большой летней распродажей, проходящей в Steam, где некоторые старые хиты получили скидки вплоть до 90%.

Наиболее популярными играми с наибольшей аудиторией на данный момент являются:

Counter-Strike 2 Dota 2 PUBG: Battlegrounds Banana (бессмысленный кликер) Elden Ring, который вновь обрел популярность после выхода недавнего дополнения «Shadow of the Erdtree».