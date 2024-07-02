01.07.24

Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий

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Acer Nitro 16 AN16-41-R86T (NH.QKCEU.003)

Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.