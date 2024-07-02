Steam встановив новий рекорд одночасних користувачів – 37 мільйонів02.07.24
Ігровий сервіс Steam компанії Valve встановив новий рекорд відвідуваності 30 червня, коли на платформі одночасно було майже 37 мільйонів користувачів. Згідно зі статистикою SteamDB, піковий показник досяг 36,93 мільйона людей. У цей же час кількість гравців, які одночасно перебували у грі, перевищила 11,7 мільйона.
Останні місяці Steam демонструє стабільне зростання аудиторії. У березні рекорд відвідуваності здавався неймовірним із 34 мільйонами одночасних користувачів. Поточний сплеск інтересу може бути пов’язаний з великим літнім розпродажем, що проходить у Steam, де деякі старі хіти отримали знижки до 90%.
Найбільш популярними іграми з найбільшою аудиторією на даний момент є:
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG: Battlegrounds
- Банана (безглуздий клікер)
- Elden Ring, який знову набув популярності після виходу недавнього доповнення “Shadow of the Erdtree”.
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Steam встановив новий рекорд одночасних користувачів – 37 мільйонівSteam Valve
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