Steam встановив новий рекорд одночасних користувачів – 37 мільйонів

Ігровий сервіс Steam компанії Valve встановив новий рекорд відвідуваності 30 червня, коли на платформі одночасно було майже 37 мільйонів користувачів. Згідно зі статистикою SteamDB, піковий показник досяг 36,93 мільйона людей. У цей же час кількість гравців, які одночасно перебували у грі, перевищила 11,7 мільйона.

Останні місяці Steam демонструє стабільне зростання аудиторії. У березні рекорд відвідуваності здавався неймовірним із 34 мільйонами одночасних користувачів. Поточний сплеск інтересу може бути пов’язаний з великим літнім розпродажем, що проходить у Steam, де деякі старі хіти отримали знижки до 90%.

Найбільш популярними іграми з найбільшою аудиторією на даний момент є:

Counter-Strike 2 Dota 2 PUBG: Battlegrounds Банана (безглуздий клікер) Elden Ring, який знову набув популярності після виходу недавнього доповнення “Shadow of the Erdtree”.