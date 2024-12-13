Статистика Cloudflare: глобальный интернет-трафик вырос на 17,2% за 2024 год

Американская компания Cloudflare выпустила пятый годовой отчет об интернет-трендах и шаблонах, которые наблюдались в течение 2024 года. Согласно данным компании, в 2024 году глобальный интернет-трафик увеличился на 17,2%.

Компания Cloudflare сообщила, что глобальный интернет-трафик в 2024 году увеличился на 17,2%. Самым популярным интернет-сервисом, OpenAI лидирует в сфере ИИ, Binance возглавляет криптовалютную категорию, WhatsApp является главным мессенджером, а Facebook удерживает позицию самой популярной соцсети.

Starlink показал трехкратный рост трафика благодаря выходу на новые рынки. В среднем 4,3% электронных писем были злонамеренными, причем основными угрозами остаются обманчивые ссылки и подделка личности.

Глобальный интернет-трафик

В 2024 году глобальный интернет-трафик увеличился 17,2% .

. 41,3% трафика приходится на мобильные устройства. Android генерирует 90% мобильного трафика в 29 странах. Наивысший показатель iOS — 60% в 8 странах.

трафика приходится на мобильные устройства.

Популярные сервисы и устройства

Google остается самым популярным интернет-сервисом в мире.

остается самым популярным интернет-сервисом в мире. Лидеры в отдельных категориях: ШИ : OpenAI. Криптовалюты : Binance. Мессенджеры : WhatsApp. Соцсети : Facebook.

Браузер Chrome удерживает лидерство, даже на macOS. Однако на iOS он уступает Safari.

Спутниковый интернет Starlink

Трафик Starlink вырос в 3,3 раза благодаря активному выходу на новые рынки.

Работа вебсканеров

Googlebot генерирует наибольший объем запросов в сеть Cloudflare.

генерирует наибольший объем запросов в сеть Cloudflare. Трафик вебсканера ByteDance снижается, тогда как Anthropic показал кратковременный рост в апреле-июне 2024 года.

Кибербезопасность

В среднем 4,3% электронных писем за год были злонамеренными. Основные угрозы: обманчивые ссылки и подделка личности .

за год были злонамеренными. Наибольшие всплески активности злоумышленников зафиксированы в марте, апреле и мае.