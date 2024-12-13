Статистика Cloudflare: глобальный интернет-трафик вырос на 17,2% за 2024 год13.12.24
Американская компания Cloudflare выпустила пятый годовой отчет об интернет-трендах и шаблонах, которые наблюдались в течение 2024 года. Согласно данным компании, в 2024 году глобальный интернет-трафик увеличился на 17,2%.
Компания Cloudflare сообщила, что глобальный интернет-трафик в 2024 году увеличился на 17,2%. Самым популярным интернет-сервисом, OpenAI лидирует в сфере ИИ, Binance возглавляет криптовалютную категорию, WhatsApp является главным мессенджером, а Facebook удерживает позицию самой популярной соцсети.
Starlink показал трехкратный рост трафика благодаря выходу на новые рынки. В среднем 4,3% электронных писем были злонамеренными, причем основными угрозами остаются обманчивые ссылки и подделка личности.
Глобальный интернет-трафик
- В 2024 году глобальный интернет-трафик увеличился 17,2%.
- 41,3% трафика приходится на мобильные устройства.
- Android генерирует 90% мобильного трафика в 29 странах.
- Наивысший показатель iOS — 60% в 8 странах.
Популярные сервисы и устройства
- Google остается самым популярным интернет-сервисом в мире.
- Лидеры в отдельных категориях:
- ШИ: OpenAI.
- Криптовалюты: Binance.
- Мессенджеры: WhatsApp.
- Соцсети: Facebook.
- Браузер Chrome удерживает лидерство, даже на macOS. Однако на iOS он уступает Safari.
Спутниковый интернет Starlink
- Трафик Starlink вырос в 3,3 раза благодаря активному выходу на новые рынки.
Работа вебсканеров
- Googlebot генерирует наибольший объем запросов в сеть Cloudflare.
- Трафик вебсканера ByteDance снижается, тогда как Anthropic показал кратковременный рост в апреле-июне 2024 года.
Кибербезопасность
- В среднем 4,3% электронных писем за год были злонамеренными.
- Основные угрозы: обманчивые ссылки и подделка личности.
- Наибольшие всплески активности злоумышленников зафиксированы в марте, апреле и мае.
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