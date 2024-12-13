Статистика Cloudflare: глобальний інтернет-трафік зріс на 17,2% за 2024 рік

Американська компанія Cloudflare випустила п’ятий річний звіт про інтернет-тренди та шаблони, які спостерігалися протягом 2024 року. За даними компанії, у 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився на 17,2%.

Компанія Cloudflare повідомила, що глобальний інтернет-трафік у 2024 році збільшився на 17,2%. Найпопулярнішим інтернет-сервісом OpenAI лідирує у сфері ІІ, Binance очолює криптовалютну категорію, WhatsApp є головним месенджером, а Facebook утримує позицію найпопулярнішої соцмережі.

Starlink показало триразове зростання трафіку завдяки виходу на нові ринки. У середньому 4,3% електронних листів були зловмисними, причому основними загрозами залишаються оманливі посилання та підробка особи.

Глобальний інтернет-трафік

У 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився 17,2%.

41,3% трафіку припадає на мобільні пристрої. Android генерує 90% мобільного трафіку у 29 країнах. Найвищий показник iOS — 60% у 8 країнах.



Популярні сервіси та пристрої

Google залишається найпопулярнішим інтернет-сервісом у світі.

Лідери в окремих категоріях: ШІ: OpenAI. Криптовалюти: Binance. Месенджери: WhatsApp. Соцмережі: Facebook.

Браузер Chrome утримує лідерство, навіть на macOS. Однак на iOS він поступається Safari.

Супутниковий інтернет Starlink

Трафік Starlink зріс у 3,3 рази завдяки активному виходу на нові ринки.

Робота веб-сканерів

Googlebot генерує найбільший обсяг запитів до мережі Cloudflare.

Трафік вебсканера ByteDance знижується, тоді як Anthropic показав короткочасне зростання у квітні-червні 2024 року.

Кібербезпека

У середньому 4,3% електронних листів за рік були зловмисними. Основні загрози: оманливі посилання та підробка особи.

Найбільші сплески активності зловмисників зафіксовані у березні, квітні та травні.