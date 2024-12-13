Статистика Cloudflare: глобальний інтернет-трафік зріс на 17,2% за 2024 рік13.12.24
Американська компанія Cloudflare випустила п’ятий річний звіт про інтернет-тренди та шаблони, які спостерігалися протягом 2024 року. За даними компанії, у 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився на 17,2%.
Компанія Cloudflare повідомила, що глобальний інтернет-трафік у 2024 році збільшився на 17,2%. Найпопулярнішим інтернет-сервісом OpenAI лідирує у сфері ІІ, Binance очолює криптовалютну категорію, WhatsApp є головним месенджером, а Facebook утримує позицію найпопулярнішої соцмережі.
Starlink показало триразове зростання трафіку завдяки виходу на нові ринки. У середньому 4,3% електронних листів були зловмисними, причому основними загрозами залишаються оманливі посилання та підробка особи.
Глобальний інтернет-трафік
- У 2024 році глобальний інтернет-трафік збільшився 17,2%.
- 41,3% трафіку припадає на мобільні пристрої.
- Android генерує 90% мобільного трафіку у 29 країнах.
- Найвищий показник iOS — 60% у 8 країнах.
Популярні сервіси та пристрої
- Google залишається найпопулярнішим інтернет-сервісом у світі.
- Лідери в окремих категоріях:
- ШІ: OpenAI.
- Криптовалюти: Binance.
- Месенджери: WhatsApp.
- Соцмережі: Facebook.
- Браузер Chrome утримує лідерство, навіть на macOS. Однак на iOS він поступається Safari.
Супутниковий інтернет Starlink
- Трафік Starlink зріс у 3,3 рази завдяки активному виходу на нові ринки.
Робота веб-сканерів
- Googlebot генерує найбільший обсяг запитів до мережі Cloudflare.
- Трафік вебсканера ByteDance знижується, тоді як Anthropic показав короткочасне зростання у квітні-червні 2024 року.
Кібербезпека
- У середньому 4,3% електронних листів за рік були зловмисними.
- Основні загрози: оманливі посилання та підробка особи.
- Найбільші сплески активності зловмисників зафіксовані у березні, квітні та травні.
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Статистика Cloudflare: глобальний інтернет-трафік зріс на 17,2% за 2024 рік інтернет статистика
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