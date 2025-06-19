Стали известны возможности нового PCI Express 7.0

Организация PCI-SIG официально утвердила спецификации интерфейса PCI Express 7.0 — нового поколения высокоскоростной шины, рассчитанной на работу с огромными объёмами данных. Новая версия ориентирована на современные и перспективные задачи, включая искусственный интеллект, машинное обучение, облачные среды, квантовые вычисления и сетевые соединения класса 800G Ethernet.

Ключевым техническим изменением стало традиционное удвоение пропускной способности. В PCIe 7.0 скорость передачи данных на одну линию выросла со 64 до 128 гигатранзакций в секунду (GT/s). Для достижения этого уровня используется та же технология модуляции PAM4, впервые применённая в PCIe 6.0. Помимо увеличения пропускной способности, стандарт обеспечивает более высокую энергоэффективность, сниженные задержки и полную обратную совместимость с предыдущими версиями PCI Express.

Несмотря на утверждение спецификаций, ждать появления первых устройств с поддержкой PCIe 7.0 придётся ещё не один год. Для сравнения, стандарт PCIe 6.0 был завершён в январе 2022 года, но первые потребительские устройства с его поддержкой, например SSD, начнут появляться лишь к концу 2025-го. С PCIe 7.0 можно ожидать схожую динамику внедрения.