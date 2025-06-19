Стали відомі можливості нового PCI Express 7.0

p align=”justify”> Організація PCI-SIG офіційно затвердила специфікації інтерфейсу PCI Express 7.0 – нового покоління високошвидкісної шини, розрахованої на роботу з величезними обсягами даних. Нова версія орієнтована на сучасні та перспективні завдання, включаючи штучний інтелект, машинне навчання, хмарні середовища, квантові обчислення та мережеві з’єднання класу 800G Ethernet.

Ключовою технічною зміною стало традиційне подвоєння пропускної спроможності. У PCIe 7.0 швидкість передачі на одну лінію зросла з 64 до 128 гігатранзакцій на секунду (GT/s). Для досягнення цього рівня використовується та ж технологія модуляції PAM4, вперше застосована у PCIe 6.0. Крім збільшення пропускної спроможності, стандарт забезпечує більш високу енергоефективність, знижені затримки та повну зворотну сумісність із попередніми версіями PCI Express.

Незважаючи на затвердження специфікацій, чекати на появу перших пристроїв з підтримкою PCIe 7.0 доведеться ще не один рік. Для порівняння, стандарт PCIe 6.0 був завершений у січні 2022 року, але перші споживчі пристрої з його підтримкою, наприклад, SSD, почнуть з’являтися лише до кінця 2025-го. З PCIe 7.0 очікується схожу динаміку застосування.