Системные требования игры Delta Force — убийцы Battlefield

5 декабря начнется открытое бета-тестирование сетевого шутера Delta Force, который позиционируется как серьезный конкурент популярной серии Battlefield. Игра будет доступна на ПК и распространяется бесплатно. Доступ к серверам откроется в 01:00 CET, а предварительная загрузка уже доступна на официальном сайте или в Steam.

Тестирование охватит игрокей из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Океании. Разработчики из Team Jade и TiMi Studio предупреждают о возможных очередях на вход из-за высокого интереса, но обещают оперативно решить любые проблемы.

Системные требования шутера довольно умеренные: для запуска понадобится видеокарта уровня GeForce GTX 660, 8 ГБ оперативной памяти и 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD).

Минимальные

Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;

процессор: Intel Core i3-4150 или AMD Ryzen FX-6300;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870 или Intel Arc A380;

видеопамять: 2 Гб;

оперативная память: 8 Гб;

место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).

Рекомендованные

Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;

процессор: Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A580;

видеопамять: 5 Гб;

оперативная память: 16 Гб;

место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).

Для 2K-разрешения

Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 5500;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A770;

видеопамять: 8 Гб;

оперативная память: 16 Гб;

место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).

Для 4K-разрешения

Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;

процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеопамять: 10 Гб;

оперативная память: 32 Гб;

место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).