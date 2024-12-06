Системные требования игры Delta Force — убийцы Battlefield06.12.24
5 декабря начнется открытое бета-тестирование сетевого шутера Delta Force, который позиционируется как серьезный конкурент популярной серии Battlefield. Игра будет доступна на ПК и распространяется бесплатно. Доступ к серверам откроется в 01:00 CET, а предварительная загрузка уже доступна на официальном сайте или в Steam.
Тестирование охватит игрокей из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Океании. Разработчики из Team Jade и TiMi Studio предупреждают о возможных очередях на вход из-за высокого интереса, но обещают оперативно решить любые проблемы.
Системные требования шутера довольно умеренные: для запуска понадобится видеокарта уровня GeForce GTX 660, 8 ГБ оперативной памяти и 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD).
Минимальные
- Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;
- процессор: Intel Core i3-4150 или AMD Ryzen FX-6300;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870 или Intel Arc A380;
- видеопамять: 2 Гб;
- оперативная память: 8 Гб;
- место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).
Рекомендованные
- Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;
- процессор: Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A580;
- видеопамять: 5 Гб;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).
Для 2K-разрешения
- Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 5500;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A770;
- видеопамять: 8 Гб;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).
Для 4K-разрешения
- Операционная система: 64-битная Windows 10 версии 1909 или новее;
- процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- видеопамять: 10 Гб;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на накопителе: 60 Гб (рекомендован SSD).
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