Стали відомі системні вимоги гри Delta Force – вбивці Battlefield06.12.24
5 грудня розпочнеться відкрите бета-тестування мережевого шутера Delta Force, що позиціонується як серйозний конкурент популярної серії Battlefield. Гра буде доступна на ПК та поширюється безкоштовно. Доступ до серверів відкриється о 01:00 CET, а попереднє завантаження вже доступне на офіційному сайті або Steam.
Тестування охопить гравців із Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Океанії. Розробники з Team Jade та TiMi Studio попереджають про можливі черги на вхід через високий інтерес, але обіцяють оперативно вирішити будь-які проблеми.
Системні вимоги шутера досить помірні: для запуску знадобиться відеокарта GeForce GTX 660, 8 ГБ оперативної пам’яті і 60 ГБ вільного місця (рекомендується SSD).
Мінімальні
- Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;
- процесор: Intel Core i3-4150 або AMD Ryzen FX-6300;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870 або Intel Arc A380;
- відеопамять: 2 Гб;
- оперативна пам’ять: 8 Гб;
- місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).
Рекомендовані
- Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;
- процесор: Intel Core i5-6500 або AMD Ryzen 5 1500X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT або Intel Arc A580;
- відеопам’ять: 5 Гб;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).
Для роздільної здатності 2K
- Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;
- процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 5500;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5500 XT або Intel Arc A770;
- відеопам’ять: 8 Гб;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).
Для роздільної здатності 4K
-
- Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;
- процесор: Intel Core i9-12900K або AMD Ryzen 7 7800X3D;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT;
- відеопам’ять: 10 Гб;
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).
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