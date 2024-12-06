Стали відомі системні вимоги гри Delta Force – вбивці Battlefield

5 грудня розпочнеться відкрите бета-тестування мережевого шутера Delta Force, що позиціонується як серйозний конкурент популярної серії Battlefield. Гра буде доступна на ПК та поширюється безкоштовно. Доступ до серверів відкриється о 01:00 CET, а попереднє завантаження вже доступне на офіційному сайті або Steam.

Тестування охопить гравців із Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Океанії. Розробники з Team Jade та TiMi Studio попереджають про можливі черги на вхід через високий інтерес, але обіцяють оперативно вирішити будь-які проблеми.

Системні вимоги шутера досить помірні: для запуску знадобиться відеокарта GeForce GTX 660, 8 ГБ оперативної пам’яті і 60 ГБ вільного місця (рекомендується SSD).

Мінімальні

Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;

процесор: Intel Core i3-4150 або AMD Ryzen FX-6300;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7870 або Intel Arc A380;

відеопамять: 2 Гб;

оперативна пам’ять: 8 Гб;

місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).

Рекомендовані

Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;

процесор: Intel Core i5-6500 або AMD Ryzen 5 1500X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT або Intel Arc A580;

відеопам’ять: 5 Гб;

оперативна пам’ять: 16 Гб;

місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).

Для роздільної здатності 2K

Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша;

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 5500;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5500 XT або Intel Arc A770;

відеопам’ять: 8 Гб;

оперативна пам’ять: 16 Гб;

місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).

Для роздільної здатності 4K

Операційна система: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша; процесор: Intel Core i9-12900K або AMD Ryzen 7 7800X3D; відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT; відеопам’ять: 10 Гб; оперативна пам’ять: 32 Гб; місце на накопичувачі: 60 Гб (рекомендований SSD).

